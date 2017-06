Los estibadores creen que los empresarios "no tienen voluntad" negociadora para garantizar su empleo

Etiquetas

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) cree que los empresarios tienen "ausencia absoluta de voluntad negociadora para garantizar el empleo de los estibadores portuarios".

Así lo ha señalado la organización representante de los estibadores este sábado, después de que Anesco, tras la celebración de su Asamblea, afirmase "sin argumentos técnicos" que la propuesta ofrecida por los estibadores para dar contenido al Real Decreto que cuelga del Real Decreto Ley es "ilegal"

La organización cree que la excusa para la no subrogación de los trabajadores no puede ser "más burda", ya que arguye la existencia de un informe jurídico encargado a sus asesores en el que dicen que no se puede pactar la disminución salarial con las empresas que comuniquen su decisión de continuar con la relación laboral con el personal, por medio de los Centros Portuarios de Empleo.

Esto significaría, según su análisis, que "la asesoría jurídica no acepta uno de los principios de la reforma laboral que permite negociar en cada empresa las condiciones retributivas".

Asimismo, creen que la petición sindical de regular la participación de los representantes de los trabajadores en la selección de personal y la creación de un comité de coordinación para actividades formativas, traslados e ingresos, es rechazada con el "absurdo" argumento de negar su legalidad.

"Anesco tendría que leer los convenios colectivos en los que se instituye la participación sindical en las empresas para darse cuenta de su error", según la organización.

El coordinador general de CETEM, Antolín Goya, cree que "con su proceder", Anesco "falta al respeto a sus clientes, a los españoles en general y a los estibadores que llevan años haciendo crecer los puertos españoles".

"Es la segunda propuesta que hacemos los trabajadores, la primera el 1 de junio y la otra el día 13, que queda sin respuesta. Nos parece inaudito, dada la gravedad de las consecuencias de este conflicto, que no tengan tiempo para sentarse a estudiar una manera de solucionarlo de forma pactada", ha agregado Goya.

En esta línea, el coordinador general ha apuntado que es "todavía más asombroso" que la patronal tenga "la desfachatez" de pedir normalidad a los trabajadores de los puertos en el desempeño de sus labores.

También ha recordado que no será hasta el próximo día 20 de junio cuando Anesco remita una contrapropuesta. Así, ha dejado claro que "los trabajadores esperarán a la respuesta empresarial del martes para hacer las valoraciones pertinentes" y que, hasta entonces, mantendrán las convocatorias de huelga en los puertos "dado el talante de los empresarios".