Las jornadas no trabajadas por huelgas caen un 65% en Cantabria en 2016

Etiquetas

Las jornadas no trabajadas con motivo de la convocatoria de huelgas ha caído un 65% en Cantabria en 2016 en comparación con el año anterior, hasta las 1.448, según la estadística de conflictividad laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social recogida por el Instituto Cántabro de Estadística (Icane).

Datos de este estudio, consultado por Europa Press, reflejan también que el número de participantes en huelgas se ha reducido un 46,9% en el último año, al pasar de 1.343 en 2015 a 714 en 2016.

Durante cinco meses del año pasado se superó el centenar de jornadas no trabajadas. Fueron febrero (466), mayo (328), julio (168), junio (125) y noviembre (107). En el extremo opuesto, en marzo y abril no hubo ninguna jornada no trabajada por huelga en Cantabria.

Atendiendo al número de participantes, julio fue el mes que más congregó, 215, seguido de febrero (122), junio (113) y noviembre (107).

Por su parte, en el primer mes de este año ha habido tres jornadas no trabajadas por huelga en Cantabria en las que han participado 12 trabajadores, lo que supone una caída interanual del 93,8% y del 75,5%, respectivamente.