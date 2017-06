"Hay muchísimas pérdidas y no se mueven", dicen los estibadores de El Musel sobre las empresas del sector

Etiquetas

El secretario de Acción Sindical de Gestiba, Hilario Martínez (UGT), ha mostrado este jueves su extrañeza a la 'lentitud' de las empresas del sector a tomar una decisión que desbloquee el conflicto laboral existente, que en este día tiene su punto álgido con la huelga de 48 horas convocada e iniciada este miércoles.

"Hay muchísimas pérdidas y no se mueven", ha apuntado Martínez, en declaraciones a Europa Press, respecto a que la patronal del sector, tras la reunión de este pasado martes entre las partes afectadas, haya decidido aplazar la decisión hasta este viernes, cuando analizarán lo tratado en el encuentro con los estibadores.

"No se mueven absolutamente para nada", ha insistido, a lo que ha añadido que este proceder no es el normal, aunque desconocen la razón. "Es un poco raro", ha indicado, quien ha reiterado que no parecen tener "prisa ninguna" en desbloquear este conflicto.

En cuanto el segundo día del paro de 48 horas, ha señalado que este ha transcurrido con normalidad y ha añadido que ha sido un día tranquilo, con solo un buque afectado. De no desbloquearse la situación, la semana próxima volverán a producirse paros alternos en horas alternas.

Cabe recordar que en la reunión del pasado martes entre los estibadores y la patronal Anesco, que concluyó sin un acuerdo cerrado, los trabajadores mostraron su disposición a adelantar parte de la bajada de sueldo del 10 por ciento a la que ya se han comprometido.