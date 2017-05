El presidente del puerto de Valencia espera "un acuerdo razonable" en la estiba para no perder capacidad de crecimiento

Etiquetas

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, ha deseado que se alcance un acuerdo "razonable" en el sector de la estiba, y se ha mostrado convencido de que las "posibilidades y capacidades" de crecimiento "tremendas" de los puertos españoles se puedan perder por las "peleas" de "cómo se hace una cosa u otra".

Durante su visita realizada al Puerto de Bilbao junto al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, el presidente del puerto de Valencia se ha referido a los preavisos de paros realizados por los sindicatos de la estiba si el Gobierno mantiene sus planes de reforma.

Ante la experiencia de "preavisos anteriores y las experiencias de febrero y marzo", Martínez ha confiado, en que "se llegue a un acuerdo, que es lo más sensato para el país", y que éste entre "dentro de unos límites razonables". "Por ejemplo, que las empresas puedan gestionar la carga de trabajo o la organización del trabajo, que parece fundamental", ha apuntado.

Además, ha incidido en que el acuerdo debería garantizar que "todos los puertos vayan en la misma dirección" para no asistir a "que a unos puertos se aplica este preaviso y estas bajas de productividad de una forma, y en otros no" porque "lo único que genera son desvíos de tráfico".

"Lo que me gustaría es que hubiera unidad entre la estiba y que todos los puertos se comportasen igual. Es un deseo, ya lo sé, probablemente inalcanzable por mi parte", ha añadido.

CRECIMIENTO

Preguntado por si podría llegarse a un acuerdo que el Gobierno pueda anunciar tras el Consejo de Ministros del viernes, ha expresado su deseo de que sea así. "Ojalá, porque yo creo que los puertos de España tienen una enorme capacidad de crecimiento, España está ahora exportando muchísimo, importando, tiene una relación comercial muy intensa, y estamos en la zona de tráfico fundamental, que es el eje este-oeste, a través del Mediterráneo", ha argumentado.

Según ha añadido, es "una pena" que esas "posibilidades y capacidades" de crecimiento "tremendas" se puedan perder por las "peleas" por "cómo se hace una cosa u otra".

No obstante, ha advertido de que "cualquier acuerdo no es igual, que quede claro". "Si de una vez si se consiguiera solucionar los temas históricos nos vendría bien, es bueno que haya acuerdo razonable entre las partes porque saldremos beneficiados todos", ha añadido.

Además, se ha mostrado convencido de que, por ejemplo, para el Puerto de Valencia, su competidor "en un mundo global" no es el Puerto de Bilbao, sino plataformas internacionales como Sines, Gioia Tauro o Tanger Med, "que además están gobernadas por los mismos que están gobernando las terminales de aquí".

"Y si aquí somos caros y no somos competitivos, no les cuesta más que tomar la decisión, y mientras que no nos convenzamos de que o somos competitivos o perdemos los tráficos estamos perdidos", ha dicho.