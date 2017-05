Los profesores de Colombia inician una huelga indefinida en demanda de mejoras laborales

Etiquetas

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha iniciado este jueves una huelga indefinida que afectará a ocho millones de alumnos y con la que buscan mejorar sus condiciones laborales, una medida de presión "injustificada" para el Gobierno porque asegura que no hay más recursos para dedicar a la enseñanza pública.

En total, 350.000 docentes han ido a la huelga en todo el país con los objetivos prioritarios de lograr una subida salarial por encima del 0,15 por ciento que propone el Gobierno y obtener el pago de la bonificación de servicios prestados, entre otras cuestiones, según informa la prensa colombiana.

El presidente de Fecode, Carlos Rivas, ha explicado que la convocatoria obedece a los pocos acuerdos que han llegado con la Casa de Nariño en los últimos años, a pesar de conseguir algunas demandas, como la jornada única. "El Gobierno tampoco entiende que en la jornada única debe haber infraestructura (...) y un porcentaje salarial para los maestros", ha indicado.

El presidente, Juan Manuel Santos, ha pedido a los profesores que recapaciten. "Hemos llegado a puntos donde se refieren a beneficios económicos, donde no podemos ceder o no podemos darles lo que piden porque simplemente no tenemos los recursos", ha dicho, incidiendo en que Colombia atraviesa una época de "apretón fiscal".

En un tono más duro, la ministra de Educación, Yaneth Giha, ha calificado de "injustificada" la huelga, esgrimiendo que el Ejecutivo "ha venido cumpliendo con todos los acuerdos económicos que se han pactado con los maestros y con Fecode" y, en concreto, accedió a instaurar la jornada única estudiantil, "una deuda histórica con el país".