El puerto de Valencia, totalmente paralizado y con doce buques fondeando a la espera

El 100% de los estibadores de la instalación secunda el segundo día consecutivo de huelga

El Puerto de Valencia, el segundo mayor del país y el que cuenta con una de las mayores terminales de contenedores del Mediterráneo, se encuentra totalmente paralizado este jueves, segunda jornada de la huelga de 48 de los estibadores, según indicaron a Europa Press en fuentes portuarias.

La terminal de Noatum en el puerto no tiene atracado ningún barco y unos doce buques se encuentran esperando en la zona de fondeo. Además, apenas se registra tráfico de camiones.

El segundo día de huelga de los estibadores ha vuelto a ser secundada por el 100% del sector en el Puerto de Valencia como sucedió ayer miércoles. Así, el recinto portuario se encuentra totalmente paralizado y con "mucha tranquilidad", según las mismas fuentes.

A mediodía está prevista una marcha de estibadores desde Sevasa, Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de València, hasta la terminal de Noatum.

De su lado, los accesos a la instalaciones portuarias por carretera la V-30 no han registrado "ningún problema" y prácticamente no hay circulación de camiones, debido a la decisión de los transportistas de no operar en el recinto portuario los días del paro para evitar el colapso, según ha detallado el Centro de Gestión de Tráfico (CGT).