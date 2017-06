"100%" de seguimiento de la huelga del CAD de Sierrallana cuyo comité critica la "irresponsabilidad" del Gobierno

Etiquetas

Los trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana han secundado de forma "multitudinaria" la concentración convocada a primera hora de hoy, a la que ha asistido personal de todos los turnos, así como la huelga, con un "100%" de seguimiento entre el "poco personal" al que correspondía trabajar, descontando los servicios mínimos y las libranzas, en protesta por el traslado de residentes a otros centros a raíz de una plaga de termitas y las obras de mejora anunciadas por la Administración.

Un "éxito" de convocatoria que ha destacado el presidente del comité de empresa, Carmelo Renedo, quien en declaraciones a Europa Press también ha censurado la "irresponsable e impresentable" actitud del Gobierno de Cantabria, "que no se ha sentado a negociar", por lo que podrían proseguir las movilizaciones, ha advertido.

"Con una huelga convocada, (el Gobierno) no se ha dignado ni a llamar al comité para intentar buscar una solución a este conflicto. Nos parece una irresponsabilidad de alguien que está representando a los ciudadanos y no me ha pasado nunca que, con una convocatoria de huelga, no haya habido ningún tipo de convocatoria de la Administración para intentar buscar una solución al conflicto. Ni en la empresa privada suceden este tipo de cuestiones", ha enfatizado.

Y ha insistido en que "la solución la tiene la Administración" pero ésta "tiene que ser consensuada con los representantes de los trabajadores".

En este sentido, tras la concentración, los trabajadores han decidido "dar esta semana de plazo" al Gobierno de Cantabria teniendo en cuenta que "es casi seguro" que el próximo jueves 22 de junio el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, acudan al CAD de Sierrallana a entrevistarse con los representantes de los trabajadores.

En dicho encuentro, el comité de empresa tratará de buscar "algún tipo de preacuerdo" para encauzar la situación pero, en caso contrario, continuará con el calendario de movilizaciones previsto, que incluye una concentración el lunes 26 de junio frente al Parlamento de Cantabria, coincidiendo con la sesión plenaria.

Además, se ha acordado convocar una huelga el 5 de julio en términos similares a la que se celebrado este jueves.

PAROS HOY

En la jornada de hoy hay tres paros convocados, uno en cada turno: mañana (8.30 a 10.30 horas, y que coincide con la concentración a las puertas del centro), tarde (19.30 a 21.30 horas) y noche (de 22 a 24 horas).

Según el comité de empresa, los servicios mínimos durante la jornada de huelga se han establecido sin "consenso" y de forma "unilateral" por la empresa.

Según ha detallado, afectan a 67 trabajadores de los distintos turnos y categorías, de 178 que componen la plantilla, y que representan el 37,6% del total.