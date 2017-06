La segunda jornada de paros en la estiba de Ferrol transcurre con retrasos en las tareas de tres barcos

Etiquetas

Los trabajadores portuarios vuelven a concentrarse una hora ante la sede de la Autoridad Portuaria

La totalidad de los estibadores del Puerto de Ferrol secundan este miércoles la segunda jornada de paros parciales para demandar "la subrogación de todos los empleados", una protesta que ha afectado con retrasos a tres barcos que operan --uno para cargar componentes eólicos, otro de hierro y otro de carbón--.

Así lo ha ratificado el portavoz de este colectivo, Francisco Cartelle, integrante de la Federación Galega de Alimentación, Mar e Transporte (Fgamt) de la CIG, durante la concentración que han protagonizado durante una hora ante la sede de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao (APFSC).

El representante de CIG ha incidido en que se continúa "en la misma situación, aguardando a que la patronal cumpla con su preacuerdo y garantice la subrogación de todo el personal", que en el caso de Ferrol sería de 14 operarios.

La convocatoria de huelga establece de manera alterna una hora de actividad con otra de paro, "lo que se traduce evidentemente en un retraso". Cartelle ha recordado que, en el caso de Ferrol, "no se han decretado servicios mínimos, ya que no es precisa esa figura, toda vez que aquí no hay mercancías que estén señaladas como producto de primera necesidad o con carácter perecedero".

NEGACIÓN DEL INCIDENTE

En declaraciones a los medios de comunicación, Francisco Cartelle también ha mostrado "sorpresa por las declaraciones del ministro de Fomento del pasado lunes, diciendo que en Ferrol se había impedido trabajar en un barco".

Según el representante de la CIG, "la realidad fue que no se trabajó porque estaba parada la plantilla y los trabajadores". "Y, cuando menos, nos sorprendieron esas afirmaciones de un ministro, que son del todo falsas", ha zanjado.