Los taxistas de Madrid acuerdan doce horas de paro en la huelga del 30 de mayo contra Uber y Cafity

Denuncian que en Madrid trabajan cuatro veces más vehículos de este tipo de los que permite la ley

El sector del taxi de Madrid ha acordado secundar doce horas de paro, de seis de la mañana a seis de la tarde, en la jornada de huelga prevista para el próximo 30 de mayo en toda España bajo el lema "Frente al desmantelamiento del sector público del taxi".

Así lo ha concretado en una rueda de prensa el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FTPM) y de la Confederación de Taxistas Autónomos de España (CTAE), Julio Sanz.

Entre las demandas del sector, se solicita a Fomento y a la Administración madrileña buscar de manera urgente alternativas al cumplimiento de la normativa por parte de las plataformas de transporte de viajeros, Uber y Cafity, para acabar con su competencia desleal.

En la capital, la protesta partirá a las 12.00 horas de Atocha y transcurrirá por el Paseo del Prado hasta llegar a la Plaza de Nepturo, dado que no pueden manifestarse ante el Congreso de los Diputados. Tienen ya confirmadas reuniones con los portavoces de Fomento de los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos.

"El Taxi en España no va a parar y seguirá luchando. Existe la idea de querer eliminar al taxi. Nosotros exigimos una regulación estricta hacia las plataformas de transporte de viajeros", ha recalcado Sanz, quien ha destacado que actualmente existe "una absoluta impunidad" lo que está derivando en un aumento de los expedientes sancionadores a las Vehículos de alquiler con conductor (VTCs).

En datos, ha expuesto que en el primer cuatrimestre de 2017 se han registrado 1.072 expedientes sancionadores en la Comunidad de Madrid para 2.283 VTCs, mientras que en el primer trimestre hubo 108 expedientes sancionadores correspondientes a 15.723 taxis madrileños.

CUATRO VEHÍCULOS MÁS DE LOS PERMITIDOS

Además, ha denunciado que en Madrid trabajan cuatro veces más vehículos de este tipo de los que permite la ley y ha recordado que, según la legislación, debería haber una VTC por cada 30 taxis. Sin embargo, existe una licencia de este tipo por cada siete taxis.

"Los taxistas no estamos en contra de la competencia, ni en contra de las VTC, pero sí nos oponemos a la competencia desleal y al incumplimiento de las leyes que los demás respetamos en pro de una sociedad civilizada", ha destacado. Y ha querido dejar claro que el sector del taxi no tiene el monopolio del transporte, ya que no tienen el control ni de la actividad ni de los precios.

Además, ha querido recordar que en el precio de los taxis parte va a los impuestos para pagar los servicios públicos madrileños y el bienestar social, mientras que los impuestos de las plataformas de transporte "van a paraísos fiscales vía Dublín o Holanda".