Los trabajadores de Sistemas Britor reanudan los paros para que se actualicen sus salarios

El comité de empresa de la planta de derivados del pescado convocan paros en todos los turnos de trabajo el 23 y el 24 de mayo

Los sindicatos de Sistemas Britor han convocado el 23 y el 24 de mayo paros horarios en todos los turnos de trabajo para "forzar" a la dirección de la empresa a actualizar sus salarios y su convenio colectivo, que "no se renueva" desde el año 2006, cuando la planta de surimi y derivados del pescado pertenecía a la marca Multiprosur.

Así lo ha señalado la presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor, Rosana Puente (UGT), que ha explicado que este nuevo calendario de movilizaciones, que se suma a los paros ya realizados este año en el mes de abril, se convoca después de una reunión de mediación en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) "en la que no ha habido avances en la negociación con la empresa".

Los paros afectarán a cuatro horas o la mitad de la jornada de trabajo este próximo lunes 23 de mayo y a la última hora de cada turno de trabajo el martes 24 mayo.

Así, el 23 de mayo los paros están convocados de 6 a 8 y de 12 a 14 horas en el turno de mañana; de 14 a 16 y de 20 a 22 horas en el de tarde; y de 22 a 6 horas en el de noche. El martes 24 de mayo los paros en la última hora de cada turno de trabajo serán de 13 a 14 horas, de 21 a 22 horas y de 5 a 6 de la madrugada, ha informado el sindicato en nota de prensa.

La presidenta del comité de empresa ha señalado que "una vez más nos vemos obligados a recurrir a las movilizaciones porque, aunque la empresa por fin se ha sentado a negociar en el ORECLA, sus planteamientos están muy alejados de, al menos, unos incrementos salariales que permitan a los trabajadores recuperar el poder adquisitivo de los últimos años".

Puente ha agregado que "no podemos aceptar que Sistemas Britor siga haciendo oídos sordos a las legítimas reivindicaciones de sus trabajadores, que sólo exigen que se actualicen unos salarios que de media no superan los 800 euros brutos mensuales y se ponga al día un convenio colectivo que no se renueva desde hace 10 años".