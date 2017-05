CEOE INSTA A “ABORDAR TODAS LAS COTIZACIONES” PORQUE EL SISTEMA ESTÁ BASADO EN “UN TIPO DE TRABAJO QUE EXISTE PERO QUE NO TODO EL MUNDO TIENE”

Etiquetas

- Pide una “reforma importante” de la invalidez y de las prestaciones por muerte y supervivencia. El director de Relaciones Laborales de CEOE, Jordi García Viña, instó este lunes a “abordar todas las cotizaciones que tenemos” a la Seguridad Social, porque “el sistema está basado en un tipo de trabajo que existe pero que no todo el mundo tiene”, como son los trabajos esporádicos y especialmente en el Régimen de Autónomos.Durante su intervención en el II Encuentro sobre Economía Laboral organizado por el Consejo General de Economistas, el representante de CEOE señaló que “la solución (al sistema de pensiones) no puede ser solo española, la solución ha de ser de toda la Unión Europea”, puesto que “una solución de un solo país no va a funcionar” dada la elevada interrelación que existe con Europa.García Viña consideró que “hemos de definir un modelo de Seguridad Social” y “qué queremos" del sistema, ya que "todo lo que tenemos ahora no da". "Deberíamos depurar” y sacar del mismo algunos de los gastos que afronta, agregó. Tras estas consideraciones, enumeró las propuestas de CEOE en materia de pensiones, entre las que citó apoyar el crecimiento económico con la creación de empleo, sin “incrementos laborales”, es decir, sin subir la base máxima de cotización, ya que supone elevar los costes laborales y “un problema” para crear empleo.Del mismo modo, instó a luchar contra la economía sumergida, llevar a cabo una “total y absoluta separación de fuentes de financiación, eliminando aquellas cuestiones que no son de la Seguridad Social”, y que “todos los sujetos que estamos en la Seguridad Social seamos solidarios”, pues en la actualidad “los más solidarios son las empresas”.García Viña también contempló reformas instando a “resolver todas las cuestiones sobre muerte y supervivencia, si han de estar o no y de qué manera” en el sistema, “reformémoslas porque no solo es una cuestión de pago”, detalló.A esto se suma “un replanteamiento” del procedimiento transitorio de la reforma de la jubilación, mayor control del absentismo y la incapacidad temporal y una “reforma importante de la invalidez” y la incapacidad permanente, porque ha ido desconectada de la discapacidad y "se ha de combinar", al tiempo que se fomentan mecanismos de ahorro complementarios para las pensiones públicas.