ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL SE ADHIERE AL FORO INSERTA RESPONSABLE DE FUNDACIÓN ONCE

Etiquetas

El director general de ESIC Business & Marketing School, Eduardo Gómez, y la directora general de Inserta, Virginia Carcedo, firmaron este martes en Madrid la adhesión de la citada escuela de negocios al Foro Inserta Responsable, de Fundación ONCE.El Foro Inserta Responsable, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de inserción laboral de talento con discapacidad y RSE-Discapacidad. Forman parte del Foro Inserta Responsable más de 90 empresas y entidades líderes en su sector, administraciones públicas y escuelas de negocios, así como organizaciones e instituciones que colaboran estratégicamente con Fundación ONCE para el cumplimiento de sus fines.Gómez declaró su satisfacción “por adherirse a una plataforma de innovación social de la Fundación ONCE que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de RSE”.Asimismo, destacó que el Foro Inserta Responsable “lleva en su ADN valores compartidos por ESIC, como son la universalidad, el compromiso, el diálogo, la cooperación, la transparencia y la creación de valor social y sostenibilidad en su afán de integrar en su estrategia las políticas de RSC”.Por su parte, Carcedo aseguró que es un honor contar en el Foro Inserta Responsable con una de las escuelas de negocio de más prestigio de España y añadió que “los que formáis a directivos tenéis la responsabilidad de hacerlo desde la realidad, una realidad que es diversa”.Finalmente, afirmó que “en la sociedad las personas con discapacidad tienen que estar más presentes, no sólo porque son una fuente de talento para las empresas”, sino porque también “son un nicho de mercado sobre el que hay que incidir”.El Foro Inserta Responsable tiene en su seno 17 entidades colaboradoras: ESIC, IESE, Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, Cepes, Cepyme, CEOE, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Esade, Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), Fundación Másfamilia, IE Business School, Corporate Excellence, Red Española del Pacto Mundial, Forética, Deusto Business School y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).