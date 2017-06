CASTILLA Y LEÓN. FUNDACIÓN ONCE CELEBRA EN VALLADOLID UNA JORNADA SOBRE LA GESTIÓN DEL TALENTO DIVERSO COMO FUENTE DE COMPETITIVIDAD

Etiquetas

Fundación ONCE celebrará mañana de 9.15 a 12.30 horas una jornada del Foro Inserta Responsable con el título ‘Gestión estratégica del talento diverso como fuente de innovación, competitividad y RSE-Discapacidad’ en la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León, situada en el Monasterio de Nuestra Señora del Prado de Valladolid.El encuentro será inaugurado por el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social de la Junta de Castilla y León, Mariano Gredilla, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla y León, Santiago Aparicio; el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez y la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo.A las 12.15 horas clausurarán la jornada la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia García; el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso.El Foro Inserta Responsable está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de inserción laboral de talento con discapacidad y de RSE y Diversidad. En total, forman parte del Foro Inserta Responsable más de 90 empresas y entidades líderes en sus sectores.