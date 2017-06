Expresidente de Cepyme dice que facturaba 12.500 euros al mes a través de sus empresas porque "es lo habitual"

Etiquetas

El expresidente de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) entre 2010 y 2014, Jesús Terciado, ha asegurado este lunes que facturaba los 12.500 euros al mes que cobraba como sueldo en este organización a través de sus empresas porque "es lo habitual", algo que, según ha explicado, era conocido y autorizado por los órganos colegiados de dicha organización.

Terciado ha comparecido esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid como acusado de idear una fórmula, junto a sus secretarios generales, para recibir una remuneración sin cobertura legal, según el escrito de la Fiscalía. El plan era derivar dinero a dos empresas suyas en concepto de "consultoría". Ya en 2012 crearon el 'contrato de Alta Dirección'.

Sin embargo, los informes escritos de Cepyme nunca reflejaron "ninguna partida expresa donde constara una terminología similar a: sueldo-remuneración-pago al presidente, de modo que cualquier persona que tuviera interés en el conocimiento de si el presidente había sido remunerado, no lo pudo saber".

Durante la vista oral, el procesado ha señalado que asumió la cuantía del presidente saliente y ha justificado que como máximo representante de Cepyme "tenía que ejercer una labor que me impedía dedicar tiempo a mis empresas".

Además, ha admitido que facturó a través de sus empresas tras preguntárselo y darles el visto bueno los entonces secretarios generales de Cepyme y CEOE, la patronal de la que dependía. "Yo siempre he facturado a través de mis empresas, porque es lo habitual", ha manifestado.

A preguntas del fiscal, Terciado ha indicado que su remuneración se contabilizaba como facturas de servicios exteriores "y la auditoría verificaba que los asuntos contables eran correctos". "No estaba contabilizado como tal 'sueldo del presidente' pero todo el mundo lo sabía", ha apostillado. Dentro de la remuneración había una parte de sueldo y otras de dietas.

Asimismo, ha relatado que la práctica de que cobraran un suelo los presidentes de Cepyme "venía muy de atrás y no dudaba que estaba consolidado".

El acusado ha subrayado que se cambió en 2012 el sistema de cobro de su salario, incorporando una nómina como alto directivo después de una denuncia presentada contra él por supuestos excesivos gastos en la patronal salmantina. "A pesar de que esta denuncia se archivó, pedí un chequeo de mi situación en Cepyme. Se pidió un informe jurídico y se concluyó que se modificara la partida para que el ingreso fuera distinto, no porque pensábamos que no era incorrecto el anterior sistema, sino que esta era mejor", ha dicho.

Terciado ha asegurado que el contador y el tesorero de Cepyme eran quienes ordenaban cobros y pagos. "El Comité Ejecutivo y la junta directiva estaban perfectamente al tanto de las remuneraciones del presidente, que debería tener su remuneración. Figura en la contabilidad, en la auditoría, está todo perfectamente documentado", ha aseverado, añadiendo que el entonces presidente de la CEOE "tenía conocimiento también" de esta cuestión y que habló con él de la misma.

"Todos los cobros de empresas y contratos de alta dirección se declararon, se hacían facturas o nóminas, con sus respectivas retenciones. Yo no iba a permitir que se hiciera de otra manera", ha proseguido.

El acusado ha insistido en que las cuentas eran "aprobadas con mayoría abrumadora. "Nunca oculté que cobrara porque no tenía por qué hacerlo (...) El cargo de presidente no era honorífico", ha concluido.

LOS EXSECRETARIOS RESPALDAN A LOS EXPRESIDENTES

En la sesión de hoy, que ha durado hasta las 15 horas, han comparecido también los exsecretarios generales de la patronal de las pymes españolas, José Alberto González Ruiz, José Manuel Vilar Martínez y Gonzalo Garnica Esteban, a quienes el juez les solicita también cuatro años de cárcel por cooperadores necesarios de un de un delito continuado de falsedad documental en concurso medial de otro delito continuado de apropiación indebida, cuyos máximos procesados son Terciado y el también expresidente de Cepyme Jesús Bárcenas.

En primer lugar, Vilar Martínez, que también tuvo el cargo de gerente, ha señalado que en ese puesto daba la orden ejecutiva de efectuar todos los pagos. Entre ellas, los del presidente, porque "los estatutos no prohíben que el presidente sea remunerado". En ese punto, ha expuesto que "no vio nada extraño ni puso reparo" a que Jesús Terciado cobrara a través de sus empresas. "Se hacía todo con total transparencia y se contabilizaban todos los pagos con transferencia bancaria siempre", ha sostenido.

Igualmente, ha justificado que no apareciera expuesto el sueldo del presidente por "razones de discreción interna y por efectos contables se hacía un único apunte bancario". "A la gente no le interesa lo que percibe una secretaria o un presidente. Los auditores nos dicen que haya necesidad de hacer un desglose", ha informado.

El procesado también ha afirmado, respecto al arrendamiento del coche de Bárcenas a la empresa del propio presidente, que así figuraba en la contabilidad en el apartado de Alquileres y que en la confederación no están obligados a hacer licitaciones y que se consideró que era "mucho más onerosa" otras fórmulas como las del renting porque haciendo tantos kilómetros como hacía ese vehículo "se hubiera convertido en una ruina ese contrato".

Respecto a la autorización del sueldo de Terciado, Vilar ha señalado que él no tenía potestad para autorizarlo y que fue una cosa que trató con el secretario general de la CEOE y que tras ello "obró en consecuencia". Eso sí, ha negado que él estableciera las cantidades, que fueran transmitidas por el presidente entrante y por el secretario general de la CEOE.

En la misma línea, José Alberto González Ruiz ha manifestado que durante su mandato establecieron medidas de control y transparencia en las cuentas. "Todos los meses se veían los gastos de tarjeta, se disponían en un primer momento al contador y creamos una comisión de control presupuestario-financiero, en la que presentábamos cuál era la evolución de los gastos y la contratación", ha precisado.

El exsecretario general de Cepyme, que considera que su gestión fue "muy positiva", ha aseverado que "no vio ninguna situación anómala por parte del presidente", Jesús Terciado, cuya dedicación a Cepyme era "completa". "Terciado nunca me pidió ocultar nada", ha explicado.

Por su parte, Gonzalo Garnica ha afirmado durante el juicio que no le parecía extraño que el presidente facturara su sueldo a través de sus empresas y ha destacado, como el resto, que el presupuesto de Cepyme dependía totalmente de la CEOE.

No obstante, el exsecretario ha admitido que sabía de la retribución de los presidentes y que le parecía correcto que Terciado cobrara porque "prácticamente trabajaba toda la semanas en Cepyme: iba de por la mañana las radios hasta por las noches a la entregas de premios, lo que le quitaba tiempo para sus empresas. Y eso tenía que estar remunerado".

También ha declarado como testigo José María Lacasa, que ha negado que negociaran con él poner un sueldo a los presidentes de Cepyme porque él "no tenían ninguna autoridad" en dicha organización. "No vi el contrato de alta dirección firmado en Cepyme ni me preguntaron por ello. Tenía conocimiento, como conocía la situación de muchas de las organizaciones de miembros de la CEOE, que comentan cosas que suceden en sus organizaciones pero son autónomas para decidir sus cosas", ha agregado.

Ha insistido en que la fiscalización de esos sueldos correspondía a los órganos de gobierno de patronal de las pymes, órganos de los que no forma parte nadie de CEOE. "Yo no he tenido nunca acceso al soporte documental a la contabilidad de Cepyme porque no me correspondía. No tenía ningún tipo de poder lega para intervenir en ella. No es cierto que la CEOE mandaba en todo en Cepyme", ha aclarado.