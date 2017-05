ARAGÓN. FUNDACIÓN ONCE CELEBRA HOY EN ZARAGOZA UNA JORNADA SOBRE LA GESTIÓN DEL TALENTO DIVERSO COMO FUENTE DE COMPETITIVIDAD

Etiquetas

Fundación ONCE celebra hoy de 9.15 a 12.30 horas en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza una jornada del Foro Inserta Responsable con el título ‘Gestión estratégica del talento diverso como fuente de innovación, competitividad y RSE-Discapacidad’.El encuentro será inaugurado por el delegado territorial de la ONCE en Aragón, Ignacio Escanero; el presidente de CEOE en Aragón, Fernando Callizo, y la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo.A continuación, la directora del Área Comercial, Alianzas Estratégicas y RSC de Inserta, Mar Medeiros, presentará los nuevos proyectos y servicios que ofrece a las empresas la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Seguidamente, representantes de importantes empresas expondrán sus casos de buenas prácticas en el ámbito de la discapacidad.A las 12.00 horas la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, atenderá a los medios de comunicación antes de la clausura de la jornada, en la que estará acompañada por el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán.El Foro Inserta Responsable está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de inserción laboral de talento con discapacidad y de RSE y Diversidad. En total, forman parte del Foro Inserta Responsable más de 90 empresas y entidades líderes en sus sectores.