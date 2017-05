ARAGÓN. FUNDACIÓN ONCE E INSERTA EMPLEO CELEBRAN UNA JORNADA SOBRE LA GESTIÓN DEL TALENTO DIVERSO COMO FUENTE DE COMPETITIVIDAD

Etiquetas

Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, celebraron este martes en Zaragoza una jornada del Foro Inserta Responsable con el título ‘Gestión estratégica del talento diverso como fuente de innovación, competitividad y RSE-Discapacidad’.El encuentro fue inaugurado por el delegado territorial de la ONCE en Aragón, Ignacio Escanero; el presidente de CEOE en Aragón, Fernado Callizo, y la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo.Escanero hizo hincapié en que, a lo largo de más de 70 años, la ONCE “ha afrontado retos complejos” y seguirá haciéndolo “porque está en su ADN” y detalló que “hicimos extensible nuestra solidaridad al resto de colectivo de la discapacidad y, para ello, pusimos en marcha la Fundación ONCE”. Por último, pidió a los empresarios presentes en la reunión que “confíen en los trabajadores con discapacidad” porque “no les van a defraudar”, al tiempo que recordaba que las empresas cuentan, en todo momento, con la ayuda de la ONCE y su Fundación.Por su parte, Callizo aseguró que “es evidente que se ha avanzado mucho en materia de inclusión, sobre todo gracias a programas como Inserta”, y que se da una normalización de la discapacidad en la sociedad, aunque reconoció que “las personas con discapacidad siguen siendo un colectivo con especiales dificultades de inserción laboral”, a pesar de que “tiene mucho que aportar al tejido empresarial”. Asimismo, Carcedo, aprovechando que hoy se celebra el Día de Europa informó de que que tanto Fundación ONCE como Inserta colaboran estrechamente con el Fondo Social Europeo y están ejecutando los programas operativos Poesis y POEJ, que estimulan la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Por último, destacó que Inserta trabaja para que las empresas conozcan las ventajas de contratar a personas con discapacidad y, además, realiza una labor de intermediación laboral para ofrecer a las empresas los mejores candidatos y anunció la constitución del consejo asesor del Foro Inserta en Aragón, que fomentará la integración laboral en esta región. 7.500 ACCIONES DE FORMACIÓN AL AÑOTras la eficiente gestión desde el año 2000 de dos programas operativos de lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad, Fundación ONCE e Inserta Empleo han recibido de nuevo el espaldarazo del FSE. Los objetivos vuelven a ser ambiciosos para este periodo: más de 66.800 beneficiarios directos, de los cuales 30.800 recibirán formación para la mejora de su empleabilidad y 16.700 lograrán un contrato laboral. La directora del área Comercial, Alianzas Estratégicas y RSC de Inserta, Mar Medeiros, explicó que “cada año, en Inserta intervenimos en alrededor de 7.500 acciones de formación y contratación de personas, contando con las empresas como aliadas” y añadió que “desde el Foro Inserta aportamos talento y ayudamos a las compañías a que, sin coste alguno, puedan contratar a personas con discapacidad adecuando el perfil al puesto requerido”. Seguidamente, representantes de El Corte Inglés, DKV, Quirón, Simply, ILUNION, Adidas, Cables de Comunicaciones, Eboca, Espirinet Ibérica, Hiab Cranes, Hiberus, Pikolin y Grupo Jorge expusieron sus casos de buenas prácticas en el ámbito de la discapacidad.El encuentro fue clausurado por el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ramón Tejedor, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán. Tejedor aseguró que el Foro Inserta “es un ejemplo de alianza público-privada, que es la única manera de lograr una sociedad más justa e igualitaria”. Finalmente, Durán manifestó que “es importante que hagamos buenas prácticas en temas de discapacidad, que se les dé visibilidad y que se les ponga en valor”, al tiempo que recordó que el entorno de ONCE y su Fundación crearon 9.000 oportunidades de trabajo para personas con discapacidad.El Foro Inserta Responsable, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas inserción laboral de talento con discapacidad y RSE y Diversidad. Forman parte del Foro Inserta Responsable más de 90 empresas y entidades líderes en su sector.