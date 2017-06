Moreno ve a Susana Díaz como "la peor presidenta" de Andalucía y asegura que "ya no engaña a nadie"

Etiquetas

El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha afirmado este miércoles que Susana Díaz es "la peor presidenta" que Andalucía ha tenido y está protagonizando "los peores años del socialismo andaluz". "No le voy a decir que se vaya porque ya hace mucho que se fue. Ya no engaña a nadie, con usted Andalucía no llega a ninguna parte porque ni sabe, ni quiere ni puede", ha indicado.