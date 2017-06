Podemos acusa a Susana Díaz de "no tomarse en serio" la Ley de Memoria e "intentar tapar su fracaso en las primarias"

Etiquetas

Podemos Andalucía ha acusado este miércoles a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de "no tomarse en serio" la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Parlamento andaluz y de "intentar tapar su fracaso" en las primarias del PSOE al proponer la creación del Comisionado de la Memoria Histórica y que este cargo sea ocupado por el exvicepresidente del Gobierno andaluz y excoordinador general de IULV-CA, Diego Valderas.

Así lo ha manifestado la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos, Esperanza Gómez, durante una rueda de prensa en la que ha lamentado que la jefa del Ejecutivo andaluz no tenga "un compromiso serio" con la memoria histórica.

En este sentido, ha criticado que "obvie" que hay consenso en que hace falta dotación presupuestaria para desarrollar dicha norma y en que la cantidad necesaria es de 80 millones para diez años.

"Obvia eso, que es lo que piden todas las asociaciones y movimientos memorialistas, y dice que va a crear un cargo nuevo que no está en la ley, que será parecido a la figura del Defensor del Pueblo, y lo hace sin hablar con nadie", ha censurado Esperanza Gómez, que ha afeado que Susana Díaz "no se toma en serio la memoria y use este tema para tapar su fracaso en las primarias del PSOE".