CEOE ESTÁ “A PUNTO” DE RESPONDER A LA PROPUESTA DE REUNIÓN DE LOS SINDICATOS Y SEÑALA QUE EL ENCUENTRO SERÁ ESTA SEMANA O LA PRÓXIMA

El director de Relaciones Laborales de CEOE, Jordi García Viña, aseguró este lunes que “estamos a punto de contestarles” a los sindicatos CCOO y UGT, que les enviaron la pasada semana una propuesta para reunirse el día 6 de junio por la tarde, y señaló que el encuentro, “si no es esta semana, será la semana que viene”.En declaraciones a los periodistas tras participar en el II Encuentro sobre economía laboral organizado por el Consejo General de Economistas, García Viña urgió a reunirse porque “estamos en el mes de junio” y el acuerdo se debe alcanzar, a su entender, antes del Congreso de CCOO, que es a finales del próximo mes.Además, García Viña abrió otra posibilidad y es que “hay que ver si lo que hay que hacer es cerrar ahora o ver si nos ponemos a hablar del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de 2018”.El representante de CEOE criticó que, mientras la organización de empresarios se ha acercado para lograr el acuerdo, “los sindicatos no se han movido lo más mínimo”, han dado “muy pocos pasos” y “si no nos movemos, son movilizaciones, entonces la dinámica es un poco difícil” para lograr el acuerdo.En relación a que las mutuas den las bajas por incapacidad temporal, uno de los aspectos a los que se condiciona el acuerdo salarial por parte de CEOE al que se niegan los sindicatos, García Viña indicó que "si puede ayudar a rebajar el absentismo, probémoslo”.