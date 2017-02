SUSANA DÍAZ RESPALDA LA CAMPAÑA DE APOYO A LAS PERSONAS SORDOCIEGAS DE FOAPS

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, presidió este viernes el acto de presentación de la campaña '#CogeMiMano' en apoyo de las personas sordociegas que impulsa la Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera (Foaps) y que celebra sus 10 años de dedicación a la mejora de la calidad de vida de este colectivo en España.Con motivo del décimo aniversario, la Foaps, de la mano de la ONCE va a llevar a cabo una serie de actos por toda España para dar a conocer la realidad de estas personas, así como concienciar a la sociedad de la labor que desarrolla esta fundación. El lema elegido este año, '#CogeMiMano', tiene que ver con las necesidades de comunicación de estas personas, que reciben principalmente la información a través de sus manos. El recorrido comenzó en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, en un acto que presidió Susana Díaz, y en el que participaron el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y el presidente de la Foaps, Andrés Ramos, junto a representantes del Cermi y de la Plataforma del Tercer Sector, entre otras organizaciones sociales de Andalucía. La presidenta de la Junta consideró “un honor y un orgullo” que la ONCE y la Foaps hayan elegido Andalucía como punto de salida de esta nueva campaña de concienciación. Según sus datos, en Andalucía hay 900 personas con sordoceguera de las que 500 son afiliadas a la ONCE. “Todas ellas tienen todo el derecho a que su Gobierno les preste apoyo para sentirse en igualdad de condiciones al resto de los andaluces”, añadió. Susana Díaz, que tuvo numerosos gestos de cariño durante el acto con las personas sordociegas asistentes, afirmó que las administraciones deben ser conscientes de sus dificultades de integración. “Cuando se ofrecen herramientas y apoyo institucional pueden llegar al límite de sus posibilidades en su talento”.Por su parte, el director general de la ONCE puso en valor el papel de los mediadores de Foaps “que permiten la interpretación de la realidad que rodea a las personas con sordoceguera facilitando habilidades que hacen que la comunicación sea posible. Su mundo solo llega hasta donde llegan sus manos pero los mediadores hacen que sus manos alarguen su mundo”.Durante el acto, en el que se proyectó un vídeo resumen de la labor de la Foaps, Javier Vingut, persona sordociega, cuidador en el centro de Santa Ángela de la Cruz de Apascide y estudiante en Sevilla, contó las vivencias de su día a día y su lucha en favor de la inclusión.En estos 10 años, la Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera ha destinado 1.564.989 euros en recursos (230.542 euros en 2016) en la comunidad andaluza, y ha contado con una aportación de 832.600 euros por parte de la Administración (110.000 euros el pasado año).