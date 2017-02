El nuevo director general de Telemadrid reduce su sueldo un 27,8%

Etiquetas

El nuevo director general de Telemadrid, José Pablo López, tendrá una retribución anual de 97.000 euros, lo que supone una reducción del 27,8 por ciento (37.425 euros menos) con relación al sueldo que se destinaba anteriormente para el cargo.

Así lo ha indicado el directivo a través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter bajo las etiquetas 'control salarial' y 'transparencia'.

Además, en el comentario adjunta un cuadro para explicar que, anteriormente, el director general de Radio Televisión Madrid percibía al año 134.425 euros, frente a los 97.000 euros que ahora tendrá como retribución.

El nuevo director general de Telemadrid comentó ayer que lo "único" que le ha pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, es que la cadena sea "sostenible".

Así lo expresó en un encuentro organizado por 'The Experience Club', donde ha sido preguntado por la presión política que se ha venido denunciando en las cadenas autonómicas. En este sentido, ha indicado que actualmente hay una situación política que le permite trabajar "con independencia".

"Cifuentes lo único que me ha pedido es que sea sostenible. No me ha pedido nada más", aseguró el nuevo director, que tomará posesión de su cargo a mediados de mes, y que ha añadido que el objetivo de todos es "acabar con la información gubernamentalizada", después de años de críticas de supuestas injerencias por parte del Gobierno regional.