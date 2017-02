MADRID. LA ASOCIACIÓN PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LOS HORARIOS DENUNCIA QUE “NO HAY NADA HECHO” EN MATERIA DE CONCILIACIÓN

Etiquetas

- Propone crear una “oficina con cierta autoridad política y jurídica para poner en marcha acciones concretas”. José Luis Casero, Presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe) pidió hoy en la Comisión de la Mujer de la Asamblea de Madrid “rebeldía” para impulsar la conciliación “porque no hay nada hecho” en esta materia.Planteó la necesidad de “tomarse en serio” la conciliación y exigió a los gobiernos la “creación de una oficina o un comisionado con cierta autoridad política y jurídica para poner en marcha determinadas acciones concretas” para alcanzarla.Casero aseguró que todos los partidos “coinciden en el diagnóstico y tienen voluntad en conciliar” y explicó que la “buena noticia es que -a los partidos- les importa la conciliación y la creen necesaria, pero la mala noticia es que estando de acuerdo en el fondo, les cuesta mucho ponerse de acuerdo en medidas que supongan avances reales para la ciudadanía”.Pidió a los partidos que “muestren sus medidas y los presupuestos” necesarias para ponerlas en marcha, “con independencia de que estén en el gobierno o en la oposición”. Además, explicó que España es el cuarto peor país después de Luxemburgo, Malta y Chipre, con más mujeres fuera del mercado laboral dedicadas al cuidado de adultos dependientes.También indicó que hay dos millones de mujeres que no tienen empleo por dificultad para conciliar, frente a los 130.800 hombres que no tienen empleo ni lo buscan porque tienen que cuidar a sus familiares.Tras destacar que la dedicación diaria de la mujer (cuatro horas) a estas tareas dobla a la de hombre (dos horas), dijo que es “el momento de plantear soluciones con medidas concretas”.Afirmó que en los recientes pactos entre el PSOE y Ciudadanos y entre la formación naranja y el PP aparecen medidas que "en el fondo son similares y reconocen el derecho fundamental a la conciliación, pero ocasiona cierto desconcierto su ambigüedad”.Pidió que se tomen las “acciones oportunas para que, a través de leyes o decretos, haya medidas que la favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad” en las tareas domésticas. Asimismo, planteó a las administraciones cumplan el Plan Concilia o lo deroguen.