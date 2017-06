La Comunidad pedirá al Gobierno central que reconozca la figura del "acoso maternal"

Etiquetas

La Asamblea de Madrid ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el Grupo Popular que insta a la Comunidad a pedir al Gobierno central que reconozca la figura del "acoso maternal", entendida como toda discriminación laboral de la mujer por el hecho de ser madre.

Tras aceptar las enmiendas planteadas por Ciudadanos y Podemos y rechazar una del PSOE, el PP ha sacado adelante su iniciativa con los votos a favor de la formación naranja y la morada y la abstención de los socialistas.

La enmienda de Ciudadanos implica la sustitución del término "moobing" por el de "acoso", aunque la diputada del PP que ha defendido la PNL, Ana Camins, ha considerado que el término "moobing" es "más amplio", "abarca más aspectos" y está "perfectamente aceptado por la comunidad científica".

Por otra parte, la enmienda de Podemos plantea que también se reconozca el acoso laboral que pueden sufrir los padres que se acojan al permiso de paternidad de un mes.

Sin embargo, el PP no ha aceptado la enmienda del PSOE que proponía medidas a tomar por el Gobierno regional, al considerar que algunas ya se están llevando a cabo o serían más eficaces una vez reconocido el acoso maternal, así como que trascendía el espíritu de la PNL.

Según Camins, los expertos indican que el acoso maternal tiene una finalidad "ejemplarizante para que todas las demás trabajadoras sepan a qué atenerse si se quedan embarazadas" y conlleva "consecuencias psicológicas y físicas".

La diputada popular ha señalado que "según los estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), resulta muy difícil determinar el alcance de los despidos y la discriminación en el empleo por razón de la maternidad".

"Sin embargo, la información procedente de causas judiciales, órganos encargados de velar por la igualdad de oportunidades, sindicatos y otras fuentes, indican que la discriminación es un problema constante en todo el mundo", ha afirmado.

En este sentido, se ha referido a un informe de expertos de la Unión Europea sobre 35 países europeos, 'La lucha contra la discriminación por motivo de embarazo, maternidad o paternidad (2012)', que "revela un alto nivel de discriminación por maternidad o lactancia" y "señala que España, Lituania y Rumanía se han identificado tácticas de presión a trabajadoras embarazadas y madres recientes, como el acoso, para inducirlas a la renuncia de su puesto de trabajo".

Además, ha afirmado que existen datos que determinan que "el 'moobing maternal' es considerado como la segunda causa de acoso a las madres gestantes después del maltrato de género".

"Según un informe de la Fundación Madrina sobre moobing maternal, que ha sido adoptado la OIT y la Comisión Europea, la paternidad sigue premiándose de algún modo, mientras que la maternidad sufre una penalización laboral de más del 50 por ciento, especialmente en madres con menores hasta tres años, sobre mejoras salariales y ascensos o mantenimiento de puestos de trabajo", ha agregado.

El mismo estudio pone de manifiesto que "el 85 por ciento de las mujeres piensa que su maternidad no es valorada porque no es competitiva ni productiva y el 72 por ciento cree que ser madres les ha limitado o impedido trabajar", mientras el "58 por ciento piensa que un hijo es un obstáculo para su vida profesional y el 30 por ciento expresa que tuvieron que dejar de trabajar por su maternidad".

"Un panorama desde luego desolador que se endurece cuando se ha incrementado además la precariedad laboral y hay un agravamiento de la situación social y laboral de la joven madre trabajadora y desempleada, especialmente si tiene niños menores de tres años", ha apostillado.

"VISIÓN GENERAL DE LA DISCRIMINACIÓN LABORAL"

La diputada socialista, Pilar Sánchez Acera, ha pedido al PP que no sigan "torturando" a los diputados presentando iniciativas sobre cosas que ya han decidido que van a hacer, ya que la Estrategia de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid 2016-2021, incluye una medida relativa al 'mobbing maternal' dentro de su Línea Estratégica 3: Apoyo a la Maternidad y Paternidad.

En cuanto al sentido de su voto, ha explicado que no pueden votar a favor de una propuesta que no contemple una "visión general de la discriminación laboral de las mujeres, sean mujeres que quieren ser madres o que no quieren serlo", tanto en el acceso al empleo, como en lo que respecta a la brecha salarial.

Desde Podemos, Beatriz Gimeno ha justificado su voto a favor de la PNL en que les parece "un cierto avance" la enmienda que les han aceptado, pero ha señalado que esta PNL "no va a suponer ningún cambio en la vida de las madres, de las mujeres".

Gimeno ha afirmado que lo que las mujeres reclaman en este país y en la Comunidad de Madrid es que puedan ser madres, al tiempo que ha asegurado que las políticas del PP han bloqueado las expectativas familiares.

La diputada de Ciudadanos María Victoria Alonso ha reclamado a los poderes públicos que tengan previstas estas situaciones y que pongan los medios para evitarlas, al tiempo que ha señalado que la ley exige de los poderes públicos "defender la maternidad y propiciar que los efectos que deriven de embarazo y lactancia sean soportados por la sociedad en su conjunto, no por la mujer".