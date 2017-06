MADRID. LA ASAMBLEA PIDE A LA COMUNIDAD QUE RECONOZCA LA FIGURA DEL “ACOSO MATERNAL”

Etiquetas

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó hoy una proposición no de ley (PNL) defendida por el PP en la que se insta al Gobierno presidido por Cristina Cifuentes a pedir al Ejecutivo central que reconozca la figura del “acoso maternal”.Ciudadanos y Podemos incluyeron enmiendas a la iniciativa de PP y el PSOE se abstuvo al ser rechazada una suya. El PP aceptó la enmienda de Ciudadanos, que planteó la sustitución del término 'moobing' por el de 'acoso'.La enmienda de Podemos, que planteaba que se reconozca el acoso laboral que pueden sufrir los padres que se acojan al permiso de paternidad de un mes, también fue aceptada.La diputada del PP Ana Camins dijo que "según los estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), resulta muy difícil determinar el alcance de los despidos y la discriminación en el empleo por razón de la maternidad".A su juicio, existen datos que determinan que “el 'moobing maternal' es considerado como la segunda causa de acoso a las madres gestantes después del maltrato de género”.La diputada de Podemos Beatriz Gimeno dijo que su voto a favor se debe a que se produce “un cierto avance”, aunque consideró que esta PNL “no va a suponer ningún cambio en la vida de las madres, de las mujeres”.La diputada de Ciudadanos María Victoria Alonso reclamó a los poderes públicos que tengan previstas estas situaciones y que pongan los medios para evitarlas y añadió que la ley exige de los poderes públicos “defender la maternidad y propiciar que los efectos que deriven de embarazo y lactancia sean soportados por la sociedad en su conjunto, no por la mujer”.La diputada socialista Pilar Sánchez Acera explicó que su partido no puede votar a favor de una propuesta que no contemple una “visión general de la discriminación laboral de las mujeres, sean mujeres que quieren ser madres o que no quieren serlo".