Oltra destaca el "magnífico" trabajo realizado por Sandra Casas y subraya que "se va con el deber cumplido"

Etiquetas

La hasta ahora directora general de Inclusión Social, Elena Ferrando, asumirá la Secretaría Autonómica

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado este viernes el "magnífico" trabajo realizado por la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, que ha cesado a petición propia. Asimismo, ha subrayado que "se va con el deber cumplido".

Así lo ha explicado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que ha aceptado el cese a petición propia de Casas, que será sustituida por la hasta ahora directora general de Inclusión Social, Elena Ferrando. Por su parte, la actual concejala en Burriana (Castellón) y técnico jurídica social en Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Inmaculada Carda, será la nueva directora general.

Oltra ha señalado que el cese de Casas es "una noticia que cuesta dar", y ha destacado que ha hecho "un trabajo magnífico" al frente de la Secretaría Autonómica, donde ha trabajando por "la dignificación de las personas en situación de dependencia". Así, ha puntualizado que "de las 46.000 personas que había en lista de espera se ha disminuido en más de 21.000".

Además, ha valorado que gracias al trabajo de la secretaria autonómica se ha cambiado un sistema que el PP dejó "absolutamente abandonado", de modo que la Comunitat era la última autonomía en aplicación de la Ley de Dependencia". Asimismo, "ha trabajado para que se arreglara un empastre del antiguo Gobierno, con el modelo de residencia Blasco-Cotino que los tribunales declararon ilegal", ha destacado.

La vicepresidenta también ha hecho hincapié en que "se han puesto al día los pagos de dependencia, incluida la retroactividad". De esta forma, el pasado 31 de marzo "se puso al día toda la retroactividad que debía la Generalitat a personas en situación de dependencia o a sus familiares y herederos.

También se ha referido al nuevo decreto sobre dependencia que está ya en tramitación y que será "pionero" en España. Sobre esta norma, ha dicho que va a "poner orden en la regulación normativa", a "incrementar los servicios" y, en definitiva, a "conseguir un sistema más rápido, más ágil y que no complica la vida a las personas en situación de dependencia".

Mónica Oltra, quien ha dicho que de la labor de Sandra Casas podría "destacar mil cosas", también ha hecho alusión a que "ha puesto orden" en el Instituto Valenciano de Acción Social.

"PÉRDIDA IMPORTANTE"

La consellera de Igualdad ha explicado que la secretaria autonómica pidió su relevo hace más de dos meses, pero ella le solicitó que se quedará hasta final de año. "Para mi supone una perdida importante, pero también entiendo que esta vida es una vida muy complicada", ha resaltado Oltra, quien ha agradecido a Casas su "dedicación, compromiso, energía y toda la faena que ha desarrollado en este año y medio".

Oltra ha hecho hincapié en que Sandra Casas se va por "motivos personales" para "recuperar su vida familiar y profesional", y ha valorado que se incorporó a la Secretaria Autonómica cuando su hija tenía "poco más de 15 días", de modo que "su permiso de maternidad se lo pasó trabajando en la Conselleria".

Al respecto, y preguntada por si considera oportuno que un alto cargo no se coja la baja por maternidad, la consellera ha dicho que "todo el mundo debería disfrutar" de este permiso, que entiende que debería ser el mismo también en el caso de paternidad, pero ha indicado que Casas le dijo: "Los dependientes de este país no pueden esperar". "Tengo que darle las gracias por eso", ha resaltado.

Inquirida por la petición del PP de que Oltra comparezca en la Diputación Permanente de las Corts por este tema, ha respondido que si le llama el Parlamento autonómico irá "encantada a explicar al PP mi responsabilidad política en esta Conselleria y a explicarle todo lo que se ha hecho". Asimismo, se ha mostrado "muy orgullosa" de Casas y le ha deseado "mucha suerte en su cambio futuro".

Ha criticado que el PP quiere hacer el "teatrillo" de atribuirse el mérito del cese de la secretaria autonómica, cuando ésta "tomo la decisión hace dos meses y era pública en el ámbito de los servicios sociales". "Porque estamos a 30 y no a 28, sino me entraría la risa", ha manifestado. "Si el PP tuviera vergüenza en temas de dependencia, no abriría la boca, solo tiene que callar y agachar la cabeza", ha indicado Oltra.

"DEJÓ SU DESPACHO DEFINITIVAMENTE"

Preguntada por si Casas ha incurrido en incompatibilidad, ha explicado que cuando se incorporó a la Conselleria "dejó su despacho definitivamente". No obstante, ha dicho que "precisamente" fue nombrada para la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales por la labor que estaba haciendo como abogada en temas de dependencia. "Lo que estás ganando en los tribunales ven aquí y arréglalo", ha indicado.

Así, ha señalado que mientras que el PP "resolvía de manera injusta una y otra vez" en materia de dependencia, el Consell actual decidió tras "decenas de sentencias" que "la retroactividad se paga". De este modo, "se han ahorrado miles de euros en costas y ya no hay pleitos".