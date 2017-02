Los comercios podrán abrir los domingos del 2 de abril y 11 de junio

Etiquetas

El Gobierno de Zaragoza ha acordado el cambio de apertura de comercios en dos día festivos en 2017, que se han fijado el 2 de abril y 11 de junio en lugar de la Cincomarzada y el Jueves Santo.

De esta forma el Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) ha atendido las peticiones de los sindicatos (UGT, CC.OO. y OSTA) y la patronal del pequeño comercio (ECOS) que inicialmente tenían prevista su apertura la festividad local del 5 de marzo y el Jueves Santo, según la orden publicada por el Gobierno de Aragón en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) del 12 de septiembre.

Este cambio se ha acordado en virtud de la citada orden que permite a la Administración local sustituir hasta dos festivos en el calendario comercial del término municipal.

Con este acuerdo se facilita "la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores", ha indicado la concejal delegada de Comercio del Ayuntamiento de Zaragoza, Arantza Gracia, al argumentar que los trabajadores podrán disfrutar de dos días festivos seguidos, tanto el 5 y 6 de marzo, como el 13 y 14 de abril (Jueves y Viernes Santo).

DESACUERDO

No obstante, Gracia ha subrayado que el Gobierno de Zaragoza "está en contra de que se abran los festivos porque afecta a los derechos laborales de los trabajadores, pero no podemos no acatar la ley".

En rueda de prensa tras el Gobierno de la Ciudad, la concejal Gracia ha informado de que para tomar esta decisión se ha consultado previamente con las organizaciones empresariales afectadas --ANGED y ECOS--, además de la Cámara de Comercio, ECOS y FETICO para conocer su opinión y todas coincidieron en cerrar el 5 de marzo y el 13 de abril.

La única divergencia mostrada por alguna de las entidades ha sido sobre el segundo festivo de apertura para preferir trasladarlo al 26 de noviembre, pero "habría supuesto encadenar demasiados festivos", ya que en diciembre además de la Navidad están los días de la festividad de la Inmaculada y la Constitución, ha apostillado Arantza Gracia.

Al respecto, ha apuntado que según el calendario aprobado por el Gobierno de Aragón para el comercio serán laborables los días 1 de noviembre y cuatro festivos en diciembre que corresponde a los días 10, 17, 24, y 31.