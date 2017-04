(Ampl.) El Gobierno atribuye a la inflación negativa la desviación en las previsiones de ingresos fiscales

Etiquetas

Nadal reconoce que la Seguridad Social tiene un déficit "estructural"

El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha atribuido a la inflación negativa registrada durante parte del ejercicio 2016 a la desviación en la previsión de ingresos procedentes de los impuestos, principal crítica de la oposición durante su comparecencia en el Congreso para informar sobre la ejecución presupuestaria de 2016.

"Se ha dado una circunstancia anómala de crecimiento económico e inflación negativa que no se había dado en el pasado, con lo cual es muy difícil analizar la elasticidad de las bases imponibles por parte de la Agencia Tributaria", ha esgrimido Nadal.

Asimismo, ha concedido que la reforma fiscal de 2015 tuvo un impacto superior al previsto por Hacienda --un total de 13.000 millones de euros, 6.000 millones en 2016--, aunque ha sostenido que este efecto no tendrá consecuencias este año, aun manteniéndose la reducción impositiva.

En todo caso, ha defendido que a pesar de la desviación de ingresos, el objetivo de déficit se ha cumplido en todos los años a excepción de 2015 porque el Gobierno realizó "los ajustes necesarios" para cumplir con los compromisos pactados con la Comisión. En este sentido, Nadal ha destacado la reducción anual de casi un punto del PIB anual del déficit, un "ajuste adecuado" pues, ha asegurado, "ha permitido apuntalar el crecimiento económico".

El responsable de Presupuestos ha sostenido que sin la reducción del déficit habría sido "imposible" registrar un crecimiento por encima del 3%, pues cree que mantener un desfase "descontrolado" es "incompatible" con poder devolver la deuda y asumir el pago de los intereses, y que esto "termina antes o después con la quiebra de la confianza y el hundimiento de la economía".

Pese a que Nadal ha defendido que en 2016 se produjo un "crecimiento nulo" del gasto respecto al año anterior --"es exactamente al mismo que en 2015"--, ha advertido de que se cambia la distribución del mismo, disminuyendo las necesidades de compra en las administraciones y aumentando la remuneración de los empleados.

Así, ha subrayado que frente al 57% de lo dedicado en 2007 a gasto social, en 2016 éste se situó en el 63,6%. "El gasto social es el que es. No podemos achicharrar la economía a impuestos: Cortaríamos la recuperación, aniquilaríamos el crecimiento del sector empresarial y se recortaría la capacidad de compra de los ciudadanos", ha sentenciado.

Por ello, ha defendido contener los impuestos, bajarlos cuando sea posible, y reorientar el grueso del gasto al gasto social. "Lo haces por convencimiento y porque es lo que la realidad impone", ha subrayado.

CRÍTICAS AL AGUJERO EN LAS PREVISIONES

Los diputados de la oposición han centrado buena parte de sus críticas al balance realizado por Nadal sobre la ejecución presupuestaria en el agujero de los ingresos, remitiéndose la mayoría a los 28.000 millones de euros aludidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Javier Lasarte, del PSOE, ha señalado que los últimos cinco presupuestos incumplieron los objetivos inicialmente marcados, lo que le lleva a pensar que el techo de gasto y los objetivos de los últimos Presupuestos no se cumplirán. Así, ha recordado que el objetivo inicial de déficit, cumplido en el 4,6%, era del 2,8%.

El representante de Unidos Podemos, Joan Mena, ha llegado a calificar de "timo" las últimas estimaciones de ingresos. "No se escude en la ausencia de inflación, porque no baja del cielo. Si se reducen salarios y gasto, esto tiene un impacto contractivo de la demanda. Es también consecuencia de sus políticas austericidas", ha espetado

Nadal ha respondido que "ni la AIReF ni Hacienda tienen la bola de cristal" y ha instado a acudir a la hemeroteca para contextualizar las acusaciones de sobreestimar la recaudación: "Ningún gobierno acertó la estimación de ingresos, ni por arriba ni por abajo", ha dicho.

EL DÉFICIT ESTRUCTURAL NO ESTÁ EN EL 2%

Por otra parte, Nadal también ha replicado que, a diferencia de lo considerado de la AIReF, España no tiene un déficit estructural del 2%. "Discrepo. Es creer que el desempleo no va a bajar del 16%", ha argumentado, señalando que en otros momentos el país ha registrado tasas inferiores. "Al ritmo que vamos, esto no va a ser así", ha asegurado.

De hecho, ha aventurado que las tasas de crecimiento y de creación de empleo se mantendrán en la evolución de las cifras registradas en los últimos dos años y cree que a finales de este ejercicio, el total de personas con empleo "rondará los 19 millones", próximo al objetivo marcado de 20 millones de empleos a final de legislatura.

CERRAR LA BRECHA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Donde Nadal sí que cree que existirá un déficit estructural, aunque a largo plazo, será en el sistema de la Seguridad Social. Todo ello, a pesar de que se siga creando empleo, ha explicado Nadal, que ha apostado por una mejora en la competitividad y de las mejoras tecnológicas, además de la calidad en el empleo, para asegurar la sostenibilidad del sistema.

"Creemos que la política llevada en los últimos años es la que tenemos que seguir llevando a cabo para mantener un sistema de pensiones", ha dicho el secretario de Estado de Presupuestos, que ha atribuido el déficit registrado del 1,6% en el sistema a un descenso en las transferencias destinadas por el Estado para prestaciones por desempleo.

En todo caso, ha destacado que el crecimiento de las cotizaciones durante 2016 se incrementó gradualmente hasta el 3%, y ha señalado que la previsión es que durante 2017 los ingresos puedan superar a los gastos. "Empezaremos a cerrar la brecha", ha dicho.