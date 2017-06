BÁÑEZ: “EL PP ES EL PARTIDO MÁS FEMINISTA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA”

Etiquetas

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afirmó este miércoles que “el PP es el partido más feminista de la historia de España”, ya que “hoy hay en España más mujeres trabajando que nunca en la historia”.La ministra respondió así en el Pleno del Congreso de los Diputados a la interpelación formulada por la diputada de Podemos-En Comú Podem-En Marea Sofía Fernández, para equiparar de manera igualitaria e intransferible los permisos de paternidad y maternidad.Báñez insistió en que “la igualdad empieza siempre por un empleo” y “con el Gobierno del PP no solo se ha recuperado todo el empleo femenino destruido por la crisis, sino que hoy en España hay más mujeres trabajando que nunca en la historia”, más de ocho millones.Asimismo, destacó que la tasa de actividad de las mujeres se ha incrementado en 15 puntos desde 1996, la brecha salarial entre hombres y mujeres “se sitúa por debajo de la media europea” y la brecha en pensiones también se ha reducido con el complemento en la pensión del que se benefician 220.000 mujeres desde que se puso en marcha en 2016.Por ello, “me sorprende mucho que traiga usted este tema cuando hace apenas seis meses hemos aprobado en esta Cámara” ampliar el permiso de paternidad hasta las cuatro semanas, afirmó Báñez, quien mostró sus dudas respecto a si la interpelación es “una instrumentación partidista”, porque “a ustedes les gusta mucho jugar” con los conceptos de igualdad o conciliación, “como si los demás no estuviéramos” en este asunto.“El gran objetivo es equiparar permisos de paternidad y maternidad y hemos dado en enero el primer paso”, recordó Báñez, que llamó a la responsabilidad para proponer medidas que sean “asumibles en el entorno económico que hoy vive nuestro país”.Por su parte, la diputada de Podemos afeó a la ministra esa referencia a la responsabilidad recordándole la 'amnistía fiscal' a la que se acogieron “los poderosos” o la corrupción, a lo que Báñez respondió que “no se meta en esos charcos de si cumplen o no cumplen con Hacienda; yo le podría preguntar si cumplen todos en su grupo con Hacienda y la Seguridad Social”.“No me hable de corrupción”, prosiguió la titular de Empleo, “porque le pregunto: ¿han dimitido ya los dos concejales de Madrid que no cumplen el código ético de Podemos?”.