CCOO y UGT dicen que "ya no hay excusas" para que no haya empleo, salarios justos y pensiones dignas

El secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, y el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, ha afirmado que "ya no hay excusas" para no tener empleo, salarios justos y pensiones dignas, durante la manifestación en Sevilla con motivo del 1 de Mayo.

En declaraciones a los periodistas, Vidán asegura que "la gente está muy concienciada de que, como dice el lema de la manifestación, ya no hay excusas" y "tenemos que estar en calle pensando en aquellas personas que no tienen ningún tipo de protección, exigiendo la renta mínima garantizada y, en la negociación colectiva, aumentos salariales suficientes para que el aumento de la riqueza también revierta en el bolsillo de los trabajadores".

Además, Vidán ha manifestado que a Sevilla "se la vuelve a maltratar" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "situándola en la cola en euros por habitante", cuando "somos la cuarta provincia de España en números de habitantes", toda vez que ha querido trasladar su solidaridad con todos aquellos trabajadores "del 68% de los países del mundo en los que está prohibida la huelga y la negociación colectiva, que es la razón de ser de cualquier sindicato".

Por su parte, Juan Bautista ha afirmado que este 1 de Mayo el lema "es muy especial" porque "no hay excusas para seguir manteniendo lo que está ocurriendo, no hay excusas para no tener empleo, para ser más pobres, para que el reparto de la riqueza se la lleven los que más tienen, no hay excusas que no tengamos pensiones dignas, ni para todo lo que está ocurriendo en esta país", que "solo de 2011 hasta aquí ha hecho posible que con dos reformas laborales acaben con todos los derechos de los trabajadores".

Por tanto, "1 de Mayo con los derechos de la ciudadanía y los derechos de los trabajadores", y "hoy no hay excusas para tener un Gobierno como el que tenemos que hace todo a espaldas de los trabajadores y en contra de ellos".