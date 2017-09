CCOO y UGT instan a participar en las marchas convocadas en octubre para pedir al Estado que garantice las pensiones

Etiquetas

Los sindicatos de CCOO y UGT en Castilla-La Mancha han convocado a la ciudadanía a participar en las marchas que se van a realizar a nivel nacional y que recorrerán diversas capitales de la región, bajo el lema #PensionesDignas, para pedir que el Estado "garantice las pensiones" ante "las serias dificultades" que existen para avalarlas ahora y "la grave situación" que tendrán en el futuro después de que el Gobierno "haya expoliado la hucha de las pensiones".

En rueda de prensa, los secretarios regionales de CCOO y UGT, Paco de la Rosa y Carlos Pedrosa, respectivamente, han recordado las denuncias que ambos sindicatos llevan tiempo realizando sobre "el expolio", "la degradación" y "el deterioro" que está sufriendo el sistema público de pensiones, y han instando a la ciudadanía a participar en las marchas que se alcanzarán Madrid el próximo 9 de octubre.

En este sentido, han anunciado que estas reivindicaciones van a ampliarse con diversas asambleas y concentraciones los días que las diversas marchas crucen por las ciudades de Castilla-La Mancha. En concreto, la ruta de estas marchas llegará el 5 de octubre a Albacete, el día 6 a Talavera de la Reina y Ciudad Real y, por último, el día 7 a Toledo y Guadalajara.

"Esperamos ser capaces de conectar con los ciudadanos para reclamarles la urgencia de que participen y que exijamos entre todos el saneamiento y la viabilidad de un sistema público que da equilibrio entre los ciudadanos, que busca cohesión social y que de desaparecer y que se convierta en un sistema mixto --público/privado--, abrirá una brecha importante entre unos ciudadanos y otros", ha resaltado De la Rosa.

El secretario regional de CCOO ha defendido "el destope" en las bases de la cotización de los salarios de los trabajadores y el incremento de unos mínimos en esta para poder dotar "de equilibrio" a las pensiones y lidiar contra la política llevada a cabo por el Gobierno de España en esta materia, ya que "se ceba especialmente en la región, donde las pensiones están 100 euros por debajo de la media nacional y donde 1 de cada 3 familias depende de estas".

"TERMINAREMOS SIENDO POBRES"

"Si no reaccionamos, terminaremos siendo pobres, algo que el Gobierno de España reconoce en los informes que ha entregado a la Unión Europea", ha recalcado por su parte Carlos Pedrosa, que ha denunciado "las iniciativas" por las que están destinando de los fondos de las cotizaciones "a otros usos distintos" que a garantizar las pensiones, como "a los gastos de gestión del sistema".

En este contexto, ha vuelto a criticar también la reforma que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013 del sistema de pensiones, "una decisión que ignora la cohesión social y el bienestar de las personas", y que ha pedido derogar para volver a retomar el Pacto de Toledo.

De lo contrario, el secretario regional de UGT ha advertido que en el año 2019 los pensionistas perderán "un 10 por ciento" del poder adquisitivo y que "en el 2050 habrá el mismo dinero para atender al doble de pensionistas".

Ambos representantes sindicales han coincidido en que "no es el ciudadano" el que debe garantizar sus pensiones, sino el Estado. No obstante, De la Rosa y Pedrosa si difieren en la gestión que se podría realizar de las pensiones por viudedad y orfandad, pues el primero sostiene que estas podrían pagarse "directamente con una partida en los Presupuestos Generales del Estado", mientras que Pedrosa aboga por que se mantengan con las cotizaciones salariales e incluso a través de impuestos para las rentas más altas.

SISTEMA MIXTO

"Con el marco salarial de este país, ¿quién puede sostener un plan de pensiones? Están planteando un nuevo elemento de desigualdad social", ha señalado el secretario regional de UGT respecto a un nuevo modelo de garantizar las pensiones a través de planes privados que refrende el propio trabajador.

Por su parte, en esta cuestión, De la Rosa ha reprochado no se exija el pago del dinero prestando a los bancos por el Estado, para que pueda invertirse en el pago de las pensiones, mientras estos están "dando ya beneficios". "Es algo a lo que no nos vamos a resignar ya que no hay voluntad política para que haya pensiones con igualdad", ha agregado.

Además, cuestionados sobre la negociación para retomar el Plan PREPARA, dirigido a ofrecer cualificación profesional a las personas que agoten su protección por desempleo, ambos líderes sindicales han destacado "la celeridad" con la que consideran que debe ponerse de nuevo en marcha esta iniciativa que, según Pedrosa, podría ser asumida por las propias comunidades autónomas.