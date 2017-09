CCOO urge a incrementos en los sueldos en C-LM, una de las regiones "con menores niveles salariales"

Etiquetas

El Sindicato de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha ha urgido al aumento de los sueldos en esta Comunidad Autónoma, que se mantiene como una de las regiones "con menores niveles salariales del país", según pone de manifiesto la encuesta trimestral de coste laboral que se ha dado a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que refleja una subida del 0,5 por ciento en la región con respecto al año anterior.

La secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO, María Ángeles Castellanos, ha puesto de manifiesto que "este menor nivel salarial viene marcado por el modelo productivo predominante (o ausente)", ha informado el sindicato en nota de prensa.

"Así llegamos a encontrar diferencias de más de un 45 por ciento y de más de 1.800 euros al mes entre quienes trabajan en Castilla-La Mancha en la Construcción o lo hacen en regiones como Madrid en la Industria", ha mantenido.

Estos datos representan "una gran brecha salarial intersectorial e interregional y son mucho más preocupantes cuando se mantienen a lo largo del tiempo, aún con noticias de supuesta recuperación económica que día a día y dato a dato comprobamos que no están teniendo traslado a la realidad de quienes generan esa riqueza con su esfuerzo, trabajo e impuestos", ha añadido.

Por ello, desde CCOO insisten en que es "necesaria y urgente una redistribución de los recursos y de la riqueza vía impuestos progresivos y redistributivos, lo que implica una reforma fiscal y del sistema de financiación autonómica, y por supuesto vía salarios con incrementos que salgan de la cicatería actual".

Además, la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales ha aseverado que "la recuperación económica no se puede basar en la precarización del empleo. No habrá una verdadera recuperación, si no se mejora el empleo".