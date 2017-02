EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS PIDE EQUILIBRAR LAS COTIZACIONES DE TRABAJADORES Y EMPRESARIOS

Etiquetas

- Subraya que los trabajadores tendrán que hacer un “esfuerzo importante”. El Círculo de Empresarios propuso este miércoles una serie de medidas para garantizar el sistema de pensiones y pidió que se equilibren las cotizaciones de trabajadores y empresarios, de manera que los empleados tendrán que hacer un “esfuerzo importante”, ya que las empresas pagan un tipo del 31%, mientras que el de los trabajadores es del 6%.Durante una rueda de prensa para presentar las propuestas, el presidente del Comité de Previsión Social, Ignacio Eyries, subrayó que esto supondrá un “esfuerzo para los trabajadores” y advirtió de que “si no se hace nada en el sistema, no tendremos las pensiones en el futuro que tenemos actualmente”, por lo que apeló a un “consenso amplio y duradero en el tiempo”.El objetivo de equilibrar las cotizaciones entre trabajadores y empresas, reduciendo la diferencia, es que el empleo sea más estable, especialmente entre las micro y pequeñas empresas, que son las que más abundan en España.Por su parte, el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, agregó que “no hay más remedio que tomar medidas para mantener unas pensiones dignas” y de cara a las generaciones futuras.Eyries fue el encargado de presentar una serie de medidas a corto, medio y largo plazo de cara a fijar posición ante las reuniones del Pacto de Toledo que están teniendo lugar.Así, relató que en 2030 la edad media de la población española será de 50,1 años, frente a la media europea de 33 años, y mientras la pensión media se ha incrementado en los últimos 10 años un 34%, las contribuciones por cotizaciones “no se han incrementado” a ese ritmo y los gastos han avanzado a un ritmo del 3%, frente al 0,7% de los ingresos. Ante este escenario, el Círculo valoró que aunque las medidas paramétricas adoptadas, como alargar la edad de jubilación o ampliar los años de cotización, han supuesto un avance en la “correcta dirección”, son “claramente insuficientes” para sostener el sistema.MEDIDAS A CORTO Y MEDIO PLAZOEntre las medidas a corto y medio plazo, la organización recomendó incrementar el número de años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión, desincentivar la jubilación anticipada y fomentar la ampliación voluntaria de la vida laboral por encima de los 67 años.Asimismo, propuso ligar la revalorización de las pensiones a la productividad y que las cotizaciones sociales financien “exclusivamente” las pensiones contributivas de jubilación e invalidez, mientras que los Presupuestos Generales del Estado afronten el pago de la totalidad de las pensiones no contributivas.Por otra parte, la organización puntualizó que aunque elevar la base máxima de cotización supone un aumento de ingresos para el sistema, es necesario “valorar el impacto” sobre la creación de empleo, el crecimiento de las empresas y la productividad, y que la eliminación de los topes salariales máximos y mínimos debería ser una decisión voluntaria del trabajador y no debería limitarse la pensión máxima. Además, propuso crear cuentas nocionales en las que se registren las aportaciones individuales de cada cotizante y los rendimientos correspondientes a su vida laboral, como se hace en Suecia o Italia. Este sistema permitiría a los trabajadores tener mayor conocimiento de su situación de cara a sus decisiones de ahorro.Desde el Círculo de Empresarios se reclamó avanzar en la reforma laboral y en este sentido se mostraron partidarios de equiparar las indemnizaciones por finalización de contratos temporales e indefinidosMEDIDAS A LARGO PLAZOEntre las medidas a largo plazo, propusieron transformar el actual sistema “puro” de reparto en uno mixto con el fin de garantizar un nivel de vida mínimo y que se base en una capitalización obligatoria, al que contribuyan empleadores y trabajadores, y una capitalización voluntaria, impulsando un tratamiento fiscal “más incentivador” de las aportaciones voluntarias a fondos y planes de pensiones.El Círculo estima que esta transición del sistema “puro” de reparto al mixto se llevaría a cabo en el plazo aproximado de unos 25 años.