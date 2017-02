EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS PIDE SUBIR SALARIOS SI AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

Etiquetas

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, se mostró este miércoles partidario de subir salarios en España si aumenta la productividad, ya que si se hace sin tener ésta en cuenta, “nos encontraremos con desempleo” y ese es “el peor de los escenarios”.En una rueda de prensa para exponer las propuestas de la organización en materia de pensiones, Vega de Seoane consideró que “España no puede tener una estrategia de mejorar su posición competitiva a base de salarios bajos”, ya que “no es razonable”.En su lugar, defendió que los salarios se incrementen “porque parte de los problemas de la Seguridad Social se resuelven”, pero que se haga en base a la productividad.El máximo responsable del Círculo de Empresarios explicó que si se analizan los últimos años, se observa que el crecimiento de la productividad en España es “realmente penoso”. En este escenario, “si subimos salarios y perdemos competitividad no creceremos, y si no crecemos, nos encontraremos con desempleo”, advirtió Vega de Seoane.POLÍTICA DE TRUMPPor otra parte, el responsable del Círculo de Empresarios se refirió a las decisiones que está adoptando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y consideró que en España “no debemos paralizarnos por pensar que las cosas se pueden complicar en el mundo”.En el Círculo “estamos inquietos de lo que está pasando en el mundo, pero esa inquietud no debe evitar que nos dediquemos con ahínco a los problemas que tiene España”, subrayó Vega de Seoane, quien agregó que “si nosotros, con independencia de lo que hagan otros, hacemos nuestros deberes, creceremos, generaremos empleo; si generamos empleo tendremos más cotizantes; todo eso es positivo”.