Pedro Sánchez recibirá 2.813 euros durante cuatro meses tras dejar el escaño

El Congreso ha confirmado la indemnización que percibirá el socialista Pedro Sánchez tras renunciar al escaño el pasado 29 de octubre, que ascenderá a algo más de 11.200 euros: 2.813 euros durante cuatro meses, hasta marzo.

La Cámara Baja ha publicado este dato en su página web al actualizar la información sobre diputados a los que sigue pagando indemnización por cese. Sánchez, que renunció al escaño para no abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, es el único al que la institución abona actualmente este tipo de compensación.

El Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras Prestaciones Económicas de las Cortes Generales establece que los diputados que han estado un mínimo de dos años en el Congreso tienen derecho a recibir un mes de sueldo por cada año parlamentario o fracción superior a seis meses hasta un máximo de 24 mensualidades.

INCOMPATIBLE CON CUALQUIER OTRO INGRESO

Se trata de una suerte de 'paro' que los diputados han de solicitar y acreditar, además, que no tienen ningún otro ingreso porque esa cantidad no es compatible con otra retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado.

Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, Sánchez ha sido diputado en la IX, X, XI y XII Legislaturas pero de manera intermitente. Recaló en el Congreso en septiembre de 2009 para sustituir en el escaño por Madrid al que fuera ministro de Economía Pedro Solbes, y ya cobró la indemnización por los dos años que fue diputado hasta disolverse las Cortes por las elecciones del 20 de noviembre de 2011.

No volvió al Palacio de la Carrera de San Jerónimo hasta enero de 2013, cuando relevó a la ex ministra Cristina Narbona después de que ésta fuera designada para formar parte del Consejo de Seguridad Nuclear. En la breve legislatura pasada cumplió con el plazo mínimo establecido en el Reglamento para recibir la indemnización correspondiente (más de seis meses), pero no en la actual, puesto que apenas llevaba cuatro meses en el escaño (de junio a octubre).

HASTA MARZO, INCLUSIVE

Con todo, Sánchez recibirá indemnización un total de 11.255,48 euros, que es el equivalente de multiplicar los 2.813,87 euros de salario base mensual que el Congreso paga a sus señorías por los cuatro años en que ha ejercido como diputado.

Los cuatro meses empiezan a contar a partir del 1 de diciembre, aunque la Mesa del Congreso no dio su visto bueno definitivo hasta el día 13 de ese mes, como en su día publicó Europa Press. Ello supone que dejará de percibir retribución del Parlamento el 1 de abril.