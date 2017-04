UPTA DESTACA QUE LAS PENSIONES DE LOS AUTÓNOMOS COSTARON 2,6 MILLONES MÁS EN MARZO

Etiquetas

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) destacó este viernes que el mes de marzo cerró con un incremento de 2,6 millones en el pago de las pensiones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).En un comunicado, la organización señaló que el pago de pensiones por jubilación ordinaria del RETA se incrementó en 1,3 millones de euros en marzo. “La situación de las pensiones sigue siendo una de las mayores preocupaciones de nuestro colectivo”, puesto que en estos momentos se encuentran en situación de cobro 1.943.648 pensionistas dependientes de este régimen, con una pensión media de 636 euros.Por clases, la pensión de jubilación se situó en 707,92 euros; la de viudedad en 478,30 euros; la de orfandad fue de 317,79 euros, y las de incapacidad permanente cuantificaron 77,55 euros.La organización destacó que “es necesario cambiar la tendencia” que siguen las pensiones de los autónomos, puesto que los casi 3,2 trabajadores por cuenta propia en activo no generan los fondos suficientes para compensar el pago de las pensiones. En concreto, la recaudación no llega a los 11.000 millones de euros anuales mientras que son necesarios más de 17.000 millones.El secretario general de UPTA, Eduardo Abad, alertó de que “los autónomos y el resto de trabajadores no estamos dispuestos a seguir con la incertidumbre sobre la continuidad del actual sistema de pensiones, es urgente definir y concretar las medidas que palíen la situación de máxima fragilidad y adoptar decisiones que permitan la viabilidad y estabilidad del mimo”.Entre las soluciones que propone la organización recordó la posibilidad de que los autónomos coticen en función de sus ingresos netos reales, estableciendo tramos y tratando a estos con distintas bases reguladoras.