ECONOMÍA ASEGURA QUE LAS RENTAS NO HAN PERDIDO PODER ADQUISITIVO EN 2016

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad estima que la tasa media de inflación durante el presente ejercicio 2016 ha quedado finalmente en el -0,2%, con lo que no se ha producido una pérdida de poder adquisitivo de las rentas.Fuentes del departamento que dirige Luis de Guindos explicaron que esta cifra revela que numerosos colectivos no han perdido poder adquisitivo durante el ejercicio 2016.En concreto, Economía asegura que este año "no se ha producido pérdida de poder adquisitivo de las rentas en general".En este sentido, el Ejecutivo considera también que ni los pensionistas ni los funcionarios han perdido ese poder, puesto que la pensiones subirán un 0,25% el año próximo.No obstante, la inflación general finalizó el ejercicio 2016 en el 1,5%, según el avance hecho público este viernes por el INE.