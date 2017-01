EH Bildu pide "revertir" las políticas de "austeridad" que "han cargado el retroceso económico sobre la mayoría social"

Etiquetas

Casanova cree "fundamental apoyar la acción de los sindicatos" y "la demanda de los derechos de la clase trabajadora"

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha instado a trabajar para "revertir" las políticas que "bajo el nombre genérico de la austeridad se han ido aplicando para depositar toda la carga del retroceso económico sobre los hombros de la mayoría social" de Euskadi. Asimismo, ha considerado "fundamental apoyar la acción de los sindicatos" y "la demanda de los derechos de la clase trabajadora".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Casanova ha considerado que "la crisis terminará cuando termine la crisis para la mayoría de la población", porque los datos macroeconómicos "están bien y generalmente es mejor un crecimiento que un decrecimiento del PIB, pero lo que hay que ver es cómo se está repartiendo ese crecimiento y ese PIB".

"Que las empresas del Ibex están ganando más dinero del que ganaban antes de las crisis, pues muy bien para ellas, pero si tenemos un crecimiento del 3%, si tenemos unos salarios que decrecen, y si los trabajadores y las pensiones pierden poder adquisitivo, hablar de recuperación es muy prematuro", ha asegurado.

Según ha dicho, "hay que revertir todas las medidas estructurales que se han ido tomando durante este tiempo llamado de crisis para alterar el reparto de rentas en la sociedad y el beneficio en los sectores privilegiados". "Eso es lo que tiene que revertirse para que realmente podamos decir que estamos superando la situación de crisis y volviendo a una situación en la que la mayoría de la gente vuelve a tener unas ciertas expectativas económicas", ha añadido.

Casanova ha señalado que "estamos en un invierno, que algunos ya han bautizado como el invierno de las mantas, en el que la gente incluso con un trabajo no tiene garantizado poder encender la calefacción o tienen que ir a solicitar la RGI". Asimismo, ha indicado que se está viendo "un decrecimiento del paro basado en buena medida en que está bajando la población activa", y ha advertido de que "se está creando empleo, pero de una calidad muy baja tanto en número de horas como de calidad salarial".

Por ello, han insistido en la necesidad de trabajar para "revertir esa serie de políticas que bajo el nombre genérico de la austeridad se han ido aplicando para depositar toda la carga del retroceso económico sobre los hombros de la mayoría social de este país y volver a construir un sistema más justo, en el cual una parte fundamental es que los salarios vayan creciendo".

Para eso, ha dicho, "es fundamental apoyar la acción de los sindicatos, la demanda de los derechos de la clase trabajadora, y alinearse con claridad a favor de quienes están haciendo esas movilizaciones", porque, según ha considerado, "lo contrario significa sostener una serie de medidas estructurales que han depositado sobre la mayoría de la gente todo el peso".

"Crecemos sí, pero no crecen los salarios, no crecen las pensiones, y no crecen los recursos de las administraciones públicas porque la fiscalidad tampoco permite obtener de este crecimiento los recursos necesarios para ampliar los servicios públicos, ni siquiera para mantenerlo", ha subrayado, para insistir en que los datos macroeconómicos "son innegables", pero "hasta que no lleguen a una mayoría de la población no podemos hablar de que las cosas están mejor".