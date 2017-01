ELA exige al Gobierno Vasco que suba un 8% la RGI y asegura que aplicar el incremento "sí está en sus manos"

Etiquetas

El responsable del área social de ELA, Mikel Noval, ha exigido al Gobierno Vasco que aplique a la RGI la subida salarial del 8% acordada para el SMI, y ha advertido de que esta decisión "sí está en sus manos" porque el Decreto aprobado por el Gobierno central da libertad al Ejecutivo autónomo para deslindar o no esta cuestión de la evolución del Salario Mínimo.

En un comunicado, la central ha mostrado su preocupación por "la intención" del Gobierno basco de no aplicar a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) la subida del 8% que se aplicará al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2017, conclusión a la que ha llegado por las declaraciones realizadas por el consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpaizu, en la que afirmaba que "no tiene mucho sentido ligar la RGI a un ratio que no está en nuestras manos".

Para ELA, "sí está en manos" del Ejecutivo vasco aplicar la subida del 8% a la IRG, ya que según el decreto del Salario Mínimo Interprofesional recientemente aprobado por el Gobierno de España, la materialización de la subida del 8% "quedará en manos del Ejecutivo de Urkullu".

Según ha apuntado, el decreto sobre SMI señala que la RGI "deberá estar ligada a la misma, por lo tanto el incremento en el sueldo debería reflejarse también en la prestación".

Por otra parte, ha censurado que "en los últimos años, el Gobierno vasco se ha aprovechado de la bajada del IPC para reducir las prestaciones de la RGI", pero ahora "ahora, no esta dispuesto a aplicar la subida del 8%".

Además, ha inidicado que, "como mínimo, corresponde al Gobierno vasco aplicar la subida del IPREM, si bien se desconoce "de momento cual será la subida" ya que este índice utilizado como referencia para las ayudas por desempleo, "lleva seis años congelado, y sigue así en la actualidad".

GRAVES

Para ELA, las declaraciones de Azpiazu son "graves", y "mas aún" si se tiene en cuenta que "desde el año 2012 la RGI ha sufrido recortes constantes, perjudicando, aún más, a las personas más desfavorecidas".

Tras recordar que desde 2012 la RGI ha sufrido un recorte del 7%, tras ser "aprobado en los presupuestos por el Lehendakari Patxi Lopez, con carácter excepcional", ELA ha afirmado que esta medida, "aplicable en un principio sólo al 2012", ha sido mantenida posteriormente "toda la primera legislatura de Iñigo Urkullu". "Esta situación no ha hecho sino perjudicar, aun más, a las personas que se encuentran en situaciones de desamparo", ha censurado.

Por ello, ELA ha exigido al Gobierno Vasco que aplique a la RGI la subida del 8% del SMI y elimine "el recorte del 7% de las prestaciones que viene realizando anualmente".