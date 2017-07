EMPLEO DICE QUE "NO ES CIERTO" QUE LAS PENSIONES SUBIRÁN “OBLIGADAMENTE” EL 0,25% EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

Etiquetas

- En respuesta a la Airef, que indica que en ausencia de medidas adicionales, las pensiones subirán un 0,25% anual hasta 2022. Fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social señalaron hoy que “no es cierto afirmar que la revalorización de las pensiones en los próximos años será obligadamente del 0,25%”, en referencia a los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que indican que en ausencia de medidas adicionales, las pensiones subirían anualmente el mínimo, un 0,25%, hasta 2022.Así lo indicaron fuentes del Ministerio a Servimedia después de que hoy la Airef señalara que con la actual fórmula para revalorizar las pensiones, estas subirían el mínimo del 0,25% hasta 2022 si no se adoptan medidas adicionales, y de no existir este tope, bajarían una medida del 3% en los próximos cinco años.Las citadas fuentes indicaron que la revalorización de las pensiones dependerá de las decisiones que adopte el Pacto de Toledo y los acuerdos en materia de ingresos adicionales que puedan establecerse.“La condición necesaria para incrementos de pensiones es la determinación de la procedencia de los recursos necesarios para financiarlo”, aseguraron.Del mismo modo, desde el departamento que dirige Fátima Báñez se consideró que la Airef realiza unas previsiones de ingresos y gastos sobre la base de que nada cambiará en el sistema en los próximos años, “cuando una característica de nuestro sistema es su actualización constante”, subrayaron, para añadir en que “lo único que cabe descartar” es que el sistema no vaya a evolucionar.