EL SECTOR FUNDACIONAL ANALIZA LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

La Asociación Española de Fundaciones (AEF), a través del grupo de trabajo de fundaciones de inclusión social, ha organizado una jornada durante la cual se ha analizado la empleabilidad de las personas en situación más vulnerable.Al evento, que tuvo lugar en la sede de Fundación ONCE, acudieron cerca de un centenar de representantes de fundaciones y organizaciones no gubernamentales. En el mismo estuvieron presentes, entre otros, Javier Nadal, presidente de la AEF, y Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.Durante la jornada intervino también Antón Costas Comesaña, catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona y coautor del libro 'La nueva piel del capitalismo'.La mesa 'El futuro de las políticas públicas de empleo' fue moderada por Gregori Cascante Pérez, consejero delegado de Ingeus, y en ella participaron Ignacio Tremiño, diputado del Partido Popular; Rocío de Frutos, vocal del PSOE en la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso; Carles Campuzano, portavoz adjunto de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso del PDECat, y Sergio del Campo, diputado de Ciudadanos.Ignacio Tremiño apostó por las políticas que fomenten la contratación y el empleo, “que es generado por las empresas y la sociedad civil”. Por su parte, el representante de Ciudadanos recalcó que “para las personas en riesgo de exclusión el empleo es precario” y habló de trabajadores pobres cuyos salarios no llegan al Salario Mínimo Interprofesional. Así, apostó por un complemento salarial que no desincentive el empleo, e invertir más en formación y en políticas activas de empleo.Rocío de Frutos puso énfasis en como los bajos salarios están teniendo un impacto negativo en el sistema de pensiones. Carles Campuzano, por último, señaló que el problema del empleo es estructural y que la temporalidad del mismo afecta a los más vulnerables. El diputado catalán apostó por la flexibilización de las políticas activas de empleo, y la formación durante la vida laboral, así como por las alianzas público-privadas y la descentralización del mercado de trabajo.