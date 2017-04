ROSELL PIDE AL GOBIERNO MENOR FISCALIDAD PARA LAS EMPRESAS Y UNA LEGISLACIÓN MÁS SIMPLE Y ADAPTADA A LA “REALIDAD”

Etiquetas

- “Hay que hablar mucho y bien de la clase política de los últimos 40 años, aunque algunos también lo quieran poner en duda”, afirma el presidente de la patronal. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe), Juan Rosell, reclamó este jueves al Gobierno una política económica que mejore la competitividad, una fiscalidad menor para las empresas y una legislación más simple para adaptarse a la “realidad”.Así lo señaló Rosell durante su intervención en la Asamblea General de la Ceoe en su 40 aniversario, un acto que clausuró el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y en el que también estuvieron presentes la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, y el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete.Rosell consideró que la fiscalidad para las empresas se debe simplificar y debe tener “vocación de permanencia”, se deben “sustituir" impuestos autonómicos y combatir la economía sumergida, poniendo el acento en reducir en gasto público y no en incrementar los ingresos a través de la política impositiva.Además, dijo que es importante "coordinar" las políticas estatales, regionales y comunitarias y no llevar a cabo actuaciones “individuales”."BURBUJA LEGISLATIVA"El presidente de la patronal española también se refirió en la Asamblea General a la “burbuja legislativa”, que “nos resta, seguro, décimas, quizás puntos del PIB”.En este sentido, señaló que la legislación es “manifiestamente mejorable”, pero enmarcó este asunto como un “mal europeo”.Así, pidió que la normativa española para las empresas se mueva entre la seguridad jurídica, la flexibilidad y la adaptación a la realidad, y sea “estable en el tiempo”.Los casos de las participaciones preferentes o las cláusulas suelo “son ejemplo de que algo no funciona” en la ley, manifestó Rosell.En otro orden de cosas, también puso de relieve que es “absolutamente decisivo” alcanzar un acuerdo nacional en materia energética y disponer de precios competitivos que favorezcan a las empresas españolas, para lo cual la política climática “no debe ser un obstáculo”.Además, España “necesita números claros, concretos, fiables”, dijo en referencia a unas estadísticas que permitan conocer con exactitud el número de empleados públicos o de parados que existe.A esto añadió que el futuro de las pensiones “pasa por que los pensionistas reciban una pensión suficiente” y no se deben interponer “impedimentos” a la creación de empleo.En este sentido, señaló la necesidad de “más formación y educación”, con el objetivo de que los trabajadores sean “más empleables”, y aseguró que en la Ceoe “hemos estado siempre a favor de las reformas, y ahí seguiremos estando, pero hay que adaptarse a la realidad”.La transformación digital, a juicio de Rosell, “no solo debe verse como un reto, sino también como una oportunidad”, porque “todo lo que se pueda digitalizar, se va a digitalizar en el futuro”.DIÁLOGO Y MÁS REFORMASPor otra parte, el presidente de la Ceoe manifestó que “la transformación de España solo puede catalogarse de muy positiva”, pese a “algunos errores”.Además, “hay que hablar mucho y bien de la clase política de los últimos 40 años, aunque algunos también lo quieran poner en duda”, señaló. No obstante, continuó, “tenemos que seguir avanzando” y "sin más y mejores empresas, el progreso no es posible”.El momento actual es “muy relevante” ante los acontecimientos internacionales, advirtió Rosell, y en territorio nacional el marco político “requiere de diálogo, consenso y negociación”, y para los empresarios españoles “es imprescindible continuar” esta línea, ya que “nada se logrará desde el inmovilismo”.En este contexto, declaró, “hay que seguir haciendo reformas sin atolondramiento, con las luces cortas, pero especialmente con las largas, puestas”, porque “hay que tener en cuenta la posibilidad de un escenario menos favorable” por el incremento de los precios del petróleo, la reducción del déficit y la “incertidumbre en el ámbito mundial”.SUPERÁVIT DE CEOE EN 2016En cuanto al balance económico que presentó la organización en su Asamblea General, destaca que en 2016 registró un superávit de explotación frente al déficit de 65.000 euros de 2015, mientras que el superávit del ejercicio fue de 2.000 euros.