Heredia dice que el PSOE "seguirá siendo útil" para mejorar la vida de la gente mientras otros están "en las protestas"

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha asegurado este lunes que en este 2017 "los socialistas vamos a seguir haciendo una oposición útil". Así, ha expresado que el PSOE "seguirá siendo útil" para mejorar la vida de la gente mientras otros están "en las protestas".

"Vamos a seguir aprovechando la minoría parlamentaria del PP para mejorar la vida de los ciudadanos y para poner fin a aquellas medidas que durante los años de rodillo de la derecha tanto daño han hecho a tanta gente", ha añadido Heredia.

De ese modo, ha señalado, en rueda de prensa en Málaga, que "vamos a seguir ocupando una posición de centralidad en el tablero político para sacar adelante iniciativas que mejoren la vida de la gente". "No podemos permitir quedarnos en las protestas. No queremos estar en las pancartas, queremos estar en las soluciones a los problemas de la gente. Hay quien no quiere ser útil, quien se conforma con ser un movimiento, pero nosotros queremos ser útiles, está en nuestro ADN", ha manifestado.

Por otro lado, ha detallado las "prioridades" del Grupo Parlamentario Socialista en este 2017. En primer lugar, ha afirmado que el PSOE no va a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 y ha confirmado que "con casi seguridad" los socialistas van a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto que presente el Gobierno.

En este sentido, ha destacado que es necesario destinar recursos para recuperar empleo de calidad, atender las políticas sociales "que tanto ha castigado el PP" y consolidar consensos en educación, sanidad, dependencia, lucha contra la desigualdad y la violencia de género.

Asimismo, ha subrayado que el PSOE "va a desmontar pieza a pieza la reforma laboral del PP". "El PSOE está combatiendo la precariedad en el empleo y la pobreza laboral a la que nos han conducido las políticas de Rajoy", ha resaltado. Al respecto, ha recordado que los socialistas han presentado múltiples iniciativas "que empiezan a dar sus frutos".

Así, se ha referido a la subida del salario mínimo en 50 euros para 2017 o al decreto que facilita el acceso a los jóvenes parados a los recursos europeos de Garantía Juvenil "que el Gobierno tenía abandonado".

Ha apuntado, también, que el PSOE ha conseguido el apoyo mayoritario del Parlamento para luchar contra la explotación laboral de los trabajadores subcontratados y que, en las próximas semanas, llevarán nuevas iniciativas al pleno del Congreso para recuperar la negociación colectiva y la prevalencia de los convenios de sector, sobre los convenios de empresa para evitar los abusos en la subcontratación a tiempo parcial y los falsos autónomos.

Asimismo, ha abogado por que se dupliquen los recursos destinados a las políticas activas de empleo para recuperar las ayudas a parados mayores de 52 años. "Estamos trabajando con los sindicatos para acordar todas ellas", ha expresado.

Otro asunto "fundamental", en estos primeros meses del año, para los socialistas, según Heredia, son las pensiones. Al respecto, ha criticado que limitar la subida al 0,25 por ciento para 2017 es "una nueva burla" a los nueve millones de pensionistas en España, 1,5 millones en Andalucía y más de 255.000 en Málaga, "porque supone más pérdida de poder adquisitivo para nuestros mayores".

En este sentido, ha expresado que el PSOE ya ha presentado una iniciativa en el Congreso, con el respaldo de la mayoría de los grupos, para que las pensiones "suban, al menos, lo que sube el coste de la vida". "Rajoy ha vetado nuestra propuesta. Exigimos al Gobierno que levante el veto impuesto a nuestra propuesta de subida", ha manifestado.

"Por primera vez desde 2012 las pensiones han perdido poder adquisitivo. Las pensiones en 2016 subieron un 0,25 por ciento y la inflación termina en el 1,5 por ciento, seis veces más. España está creciendo por encima del tres por ciento y no puede seguir ajustando sus cuentas públicas favoreciendo a las grandes empresas, a costa de empobrecer a sus pensionistas", ha asegurado.

POLÍTICAS SOCIALES

En materia de políticas sociales, Heredia ha explicado que una de las prioridades de los socialistas en los próximos meses va a ser la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Rajoy "ha desmantelado" la red de servicios sociales, las políticas de infancia, la de inclusión social y la de envejecimiento activo, entre otras. "Estamos en cifras récord en pobreza infantil, que afecta a un tercio de la población", ha detallado.

Por ello, ha avanzado que "seguiremos planteando la recuperación de derechos y ayudas eliminados por el Gobierno". "Ya hemos conseguido actuar contra la pobreza energética al evitar los cortes de luz a las familias que no tienen recursos para hacer frente a la factura. También estamos negociando con el Gobierno una solución para los afectados por las cláusulas suelo que les permita recuperar su dinero, sin quitas ni demoras y sin tener que acudir uno a uno a los tribunales", ha expuesto.

En cuanto a sanidad, ha anunciado que el PSOE "quiere obligar al Gobierno" a que vuelva al diálogo para pactar y consensuar con las comunidades autónomas la "necesaria recuperación" de la sanidad española, que el PP "ha llevado a la práctica privatización en muchos de los lugares donde ha gobernado".

En materia de dependencia, ha adelantado que los socialistas "van a pelear" en el Congreso por la recuperación de una ley "que supone un pilar del Estado de Bienestar en nuestro país". "Hemos firmado con todos los grupos, menos el PP, un pacto para revitalizar la ley, de la que ahora se han cumplido los diez años de su aprobación por un gobierno socialista", ha señalado.

En educación, ha destacado que los socialistas han cumplido con el compromiso de paralizar la aplicación de la Lomce, señalando que "seguimos trabajando para alcanzar el objetivo de su derogación". "Hemos logrado eliminar las reválidas que tanta preocupación estaba generando en alumnos, padres y profesores. Hemos alcanzado un acuerdo para crear una subcomisión en el Congreso para elaborar una nueva ley que cuente con el consenso de todos", ha precisado.

En materia de violencia género e igualdad de la mujer, ha criticado que el PP "ha traído a las mujeres más desigualdad, más pobreza, menos empleo y salarios más bajos" y que, además, "ha abandonado las políticas de igualdad de género". Heredia ha resaltado que los socialistas han conseguido que se cree en el Congreso una Subcomisión contra la violencia de género y la lucha contra la desigualdad de la mujer.

"Hemos reclamado medidas urgentes contra la violencia de género en distintos ámbitos de la administración pública que requieren recuperar partidas presupuestarias eliminadas por el PP", ha agregado, al tiempo que ha recordado que ayer mismo fueron asesinadas dos mujeres, dos nuevas víctimas de violencia de género.