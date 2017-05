Javier Fernández dice que el PP no quiere el Salario Social y por eso tiene prisa en recortarlo

Etiquetas

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha indicado este viernes que la portavoz del PP, Mercedes Fernández, no cree en un mecanismo como el Salario Social y ha indicado que conviene tener clara la diferencia ideológica de cada uno de los grupos. "Ustedes no quieren el Salario Social y nosotros sí", ha manifestado Javier Fernández que ha añadido que si el PP tiene tanta prisa en recortarlo es porque lo considera "un derroche de dinero".

"Para mi los más de 100 millones destinado al Salario Social me parecen el precio de la solidaridad, en cambio a usted le parece un desastre y un despilfarro. Yo lo veo como la respuesta solidaria de un gobierno ante el aumento de la pobreza", ha dicho Javier Fernández.

Así el presidente asturiano ha indicado estar "orgulloso" de que Asturias cuente con una renta básica de las más elevadas del país y sin límite de tiempo, un orgullo que ha indicado cree que comparte una buena parte de la ciudadanía.

Ha insistido en que el PP no quiere el salario Social y el gobierno si lo quiere y ahí está la diferencia y ha añadido que por supuesto que el Gobierno del Principado quiere reformarlo, pero siempre para mejorarlo y mantenerlo.

Fernández respondía así a la pregunta de la portavoz del PP, Mercedes Fernández, sobre la necesidad de reformar el Salario Social. La 'popular' ha destacado que su formación lo que quiere es dignificar el Salario Social y no eliminarlo.

Así, ha indicado que la evolución del Salario Social aconseja una reforma y es esa necesidad la que aborda el PP mientras que en la consejería del ramo "hay un guirigai del que Fernández no se entera porque está en Madrid".

"Sabemos que hay que echarle ganas y afrontar las cosas importantes", ha dicho la portavoz del PP, que ha indicado que "no está en la política para lograr acomodo y comodidad", algo de lo que a su juicio "Javier Fernández sabe algo más".

Mercedes Fernández ha pedido al presidente asturiano que explique por qué el Salario Social en Asturias es el más elevado en toda España en cuanto al crédito presupuestario que se le imputa y el número de perceptores que lo reciben. Por ello le ha pedido al presidente asturiano "que lidere" de una vez la reforma necesaria en la región que haga del Salario Social un instrumento de ayuda en momentos determinado y en una situación de transitoriedad.

La presidenta de los 'populares' asturianos ha vuelto a aprovechar su turno de pregunta para recriminar a Javier Fernádez que "pase cada vez menos tiempo en Asturias" y que muestre "cansancio". "Se le ve a usted cansado, pero no me extraña porque vaya semanita con ranas, sapos y los autobuses de Maduro, no nos quedó nada que ver", dijo Mercedes Fernández al inicio de su intervención.