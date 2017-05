Jubilados andaluces, convocados por UGT-A, inician una marcha a Madrid para defender sus pensiones

Etiquetas

Los jubilados andaluces, convocados por UGT-A, iniciarán el próximo 10 de junio en Córdoba una marcha con trece etapas para defender sus pensiones y terminará en Madrid el 22 de junio con "una gran concentración".

El sindicato ha señalado en una nota que desde Asturias y Zaragoza también partirán columnas de ciudadanos en defensa de las pensiones y de la recuperación del poder adquisitivo.

Córdoba-Villafranca será la primera de las etapas que recorrerán. Le sigue Villafranca-Montoro; Cardeña-Fuencaliente y Brazatortas-Puertollano. Después la marcha continúa por tierras manchegas hasta llegar a Madrid el 22 de junio, en total 13 etapas.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Andalucía, Antonio del Moral. "Esta es la segunda campaña que iniciamos los jubilados de UGT y lo hacemos porque cada vez estamos peor. El mensaje de que el futuro de las pensiones está en el aire debido a que vivimos más es una gran mentira. Queremos con esta movilización mostrar nuestra disconformidad con las actuaciones del Gobierno del PP", ha subrayado.

"El año pasado el Gobierno condenó a los pensionistas a una subida por debajo del IPC, lo que está mermando su poder adquisitivo", ha recordado en la misma rueda de prensa la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Soledad Ruíz. "Esto va a condenar a los pensionistas a tener unas pensiones por debajo del umbral de la pobreza si sigue subiendo el IPC", ha apuntado.

En este sentido, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha añadido que actualmente un sueldo de mil euros supone una pensión de unos 800 euros. "De seguir con la actual ley, ese mismo sueldo supondrá en el año 2030 la mitad de pensión, unos 400 euros porque el número de pensionistas se duplicará pero el gasto en pensiones se va a mantener", ha advertido.

"Por eso nos tenemos que movilizar. Porque el momento es crítico, porque tenemos razón, porque tenemos la mayoría política y social que respalda nuestros argumentos y eso deja sin legitimidad al Gobierno del PP que aprobó una reforma sin contar con el resto y que convierte a los pensionistas en pobres. Un modelo que en UGT no podemos tolerar, que no vamos a consentir y que estamos dispuestos a combatir", ha explicado Barrera.

Barrera ha explicado que el sindicato "ha agotado prácticamente" todas las vías de diálogo y negociación con el Gobierno, quien "no ha atendido ninguna llamada de atención de todas las que le hemos hecho". "Es una cuestión ideológica la que llevó al PP en 2013 a recortar las pensiones sin tener en cuenta que las cuantías de las pensiones no serían suficientes para dar una vida digna a los pensionistas", ha subrayado.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha recordado que en octubre pasado se presentó en el Congreso una proposición de ley, a instancias del sindicato, "en la que se pedía que, ya que el IPC de este año sería alto, se subieran las pensiones. Y el Gobierno no solo vetó esa proposición por supuestos motivos económicos sino que en estos meses no ha escuchado ninguna de nuestras propuestas. Desde UGT consideramos que el déficit de la Seguridad Social es la excusa para seguir recortando las pensiones y el Gobierno ha fomentado ese déficit porque mientras exista, las pensiones solo se revalorizarán un 0,25 por ciento", ha señalado.

"Están utilizando a los pensionistas actuales como conejillos de indias", ha continuado Mari Carmen Barrera, "para que los demás lo vean y los ciudadanos corran a hacerse planes de pensiones privados porque hay un negocio detrás de 118.000 millones de euros de los que están ávidos la banca y las aseguradoras".

Por último, la líder sindical ha recordado las tres medidas urgentes que, a juicio de UGT, reducirían a cero el déficit de la Seguridad Social y ante las que el Gobierno mira hacia otro lado. En primer lugar, acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas con cargo a la Seguridad Social; financiar los gastos en materia de Seguridad Social del Ministerio desde los Presupuestos Generales del Estado; y en tercer lugar, destopar las bases de cotización.

"En este país sigue existiendo un ocho por ciento de salarios altos por los que las empresas no cotizan nada. Una política anticontributiva porque esos salarios no contribuyen a la Seguridad Social y si cotizaran como deben, supondría solo para este año más de 8.000 millones de euros. ¿Por qué no lo hace el Gobierno", se ha preguntado. "La situación es hoy insostenible para los pensionistas y si no lo remediamos, será aún peor. Por eso planteamos esta movilización histórica en nuestro país. El último pilar de nuestro Estado de Bienestar está siendo objeto de un ataque feroz por parte del Gobierno", ha cerrado.