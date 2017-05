Junqueras asegura que las pensiones estarían mejor garantizadas en una Cataluña independiente

Etiquetas

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha asegurado este martes que las pensiones estarían mejor garantizadas en una Cataluña independiente: "Estamos convencidos de que podemos hacerlo bien".

Estarán mejor garantizadas en una situación de empleos estables con buenos sueldos, como los del sector de la industria, ha defendido entrevista de 8TV recogida por Europa Press, tras lo que ha dicho que las previsiones de las pensiones en España son "preocupantes".

"Estamos convencidos de que el futuro de nuestra sociedad, de nuestras escuelas y hospitales están mucho mejor en manos de ciudadanos de este país que de un Gobierno español que constantemente dice que no le interesa lo que opinemos", ha agregado.

DIALOGAR VOTANDO

Junqueras ha defendido que se debe dialogar ante la situación política en Cataluña, y ha añadido: "¿De qué manera se dialoga y se da voz en democracia? Votando", porque es la forma en la que la ciudadanía se expresa, ha dicho.

Ha destacado la importancia de que los catalanes puedan votar por una cuestión de dignidad, y ha señalado que personas contrarias a la independencia podrían optar por gente que quiere conocer su opinión en lugar de por los que no permiten votar: "La gente percibe que nosotros les queremos más que no los que no les dejan votar".

DÉFICIT

Ha defendido que el 85% del déficit que redujo España en 2016 fue gracias a Cataluña, y ha resaltado que este déficit en Cataluña fue del 0,9% en 2016, mientras que el crecimiento fue del 3,5% --ante un 5% y un 3% para España, respectivamente--, por lo que Cataluña crece más rápido que su déficit, ha dicho.

Junqueras ha resaltado que esta situación contribuye a reducir la deuda y hace Cataluña más creíble ante los mercados, tras lo que ha dicho que las agencias de rating miden la fluidez de la comunicación entre el Estado, que cobra la gran mayoría de los impuestos, y Cataluña, que asume la mayor parte del gasto público, una relación que tiene una "eficacia bajísima".

Preguntado por si el Gobierno central rechaza que Cataluña se independice por razones como esta, Junqueras ha recordado que tampoco lo quería cuando las condiciones económicas eran otras: "El PP es constante" independientemente de la coyuntura económica, ha dicho.

Ha explicado una anécdota de un Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, le señaló en tono de broma que tal vez el Govern debería dirigir el Ministerio, lo que demuestra que la Generalitat está trabajando adecuadamente, según Junqueras.