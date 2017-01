Junta denuncia una estrategia del Gobierno para "atacar" a los pensionistas y "freírlos" a copagos

Etiquetas

El Gobierno andaluz ha denunciado este martes una estrategia del Gobierno central para "atacar al eslabón más débil, como son los pensionistas, a los que quiere freír a copagos" y ha advertido de que no va a tolerar ni "amenazas" ni que se utilice a "los pensionistas como rehenes de las políticas del Partido Popular".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha querido dejar claro que la Junta está en contra de cualquier aumento de los copagos y que demanda la derogación del decreto del año 2012 que impuso los copagos a los pensionistas.

A su juicio, el Gobierno central, en lugar de aumentar el sacrificio de los pensionistas, muchos de los cuales, con pequeñas pensiones, están manteniendo a sus familias, tiene que poner en marcha mecanismos de eficiencia, como ha hecho la Junta con las subastas de medicamentos.

A este respecto, ha explicado que si el Ejecutivo nacional aplicara las subastas, ahorraría 1.500 millones de euros a la sanidad pública, un dinero que se podría reinvertir en la mejora de la calidad de la sanidad pública, en lugar de "regalárselo gratuitamente a las grandes empresas farmacéuticas".

Ha manifestado que en relación con este asunto de los copagos la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, está demostrando un "grave desconocimiento y cometiendo un grave error" puesto que ha "confundido pensión e ingresos", porque en España no hay ningún pensionista que tenga una pensión de más de 100.000 euros. Según ha añadido, la pensión máxima que puede recibir un ciudadano es de 2.567 euros mensuales, lo que supone una cantidad bruta anual de 35.941 euros.

En su opinión, la ministra ha lanzado un "globo sonda, que ya empieza a rectificar y se está corrigiendo a sí misma" y ha recordado el otro "globo sonda" que el Gobierno lanzó sobre la posibilidad de sacar las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social.

Miguel Ángel Vázquez ha querido dejar claro que la Junta no va a permitir "amenazas a los pensionistas", como las que han hecho dirigentes del PP diciendo que si no hay Presupuestos Generales del Estado no se les van a subir las pensiones, cuando solo se han incrementado un "escuálido 0,25 por ciento, que en algunas pensiones no representan ni siquiera un euro al mes".

Para Vázquez, sin duda, el "aterrizaje" de la nueva ministra ha sido muy "desafortunado", sobre todo, después de que dijera que había ciudadanos de "primera y de segunda" tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional validando la subasta de medicamentos en Andalucía.