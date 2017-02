EL PSOE SE MUESTRA “PREDISPUESTO” A LOGRAR UN ACUERDO CON EL GOBIERNO EN MATERIA DE PENSIONES

Etiquetas

La portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, Mercé Perea, indicó este jueves que en el PSOE “estamos predispuestos” a alcanzar un acuerdo en materia de pensiones con el Gobierno pero le pidió que, “de verdad, venga con una voluntad de pacto” a la comisión y “enseñe los números”.En declaraciones a los periodistas tras registrar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para derogar la reforma de las pensiones de 2013, Perea indicó que con esta actuación “de nuevo le damos la oportunidad al Gobierno para que demuestre que no quiere que se empobrezcan los pensionistas”.Así, explicó que la intención de su partido con esta iniciativa es que se adopten medidas que permitan alcanzar un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo sobre un índice de revalorización de las pensiones que garantice su poder adquisitivo con el objetivo de derogar la reforma de pensiones de 2013.En el texto consta que “el Gobierno, de forma inmediata y hasta alcanzar dicho consenso social y político, revalorizará las pensiones de acuerdo con la previsión de inflación prevista para 2017, no inferior al 1,2%, y establecerá una cláusula de desviación de inflación en el supuesto de que la tasa media anual del índice de Precios al Consumo sea superior al índice previsto”.“Es muy importante recuperar la confianza de la ciudadanía” y para ello “del Pacto de Toledo tiene que salir un pacto de forma inmediata”, consideró, para agregar que “tenemos herramientas, falta voluntad política” para alcanzar el acuerdo.Por su parte, la secretaria adjunta del Grupo Socialista, Mari Sol Pérez, explicó que esta iniciativa forma parte de una “nueva ofensiva para defender las pensiones"frente a los "ataques del Gobierno”.Pérez indicó que “en los seis años de Rajoy, las pensiones han subido un 6%, ni dos euros al mes; mientras que en los siete años de Gobierno socialista con Zapatero, subieron un 53%”. “El Gobierno nos va a tener enfrente si no garantiza el poder adquisitivo de las pensiones”, advirtió la diputada.