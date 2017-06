Málaga para la Gente insta a la Junta a que aplique una Ley de Renta Básica incluida en el presupuesto de 2018

Etiquetas

Málaga para la Gente ha presentado una moción que llevará al pleno del Ayuntamiento de Málaga del mes de junio en la que insta a la Junta de Andalucía a que aplique una Ley de Renta Básica y que cuente con la financiación necesaria en el presupuesto autonómico de 2018.

Así lo han presentado este jueves los ediles de la formación, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos; junto al exdefensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien ha defendido que "se necesita una ayuda permanente" para que la población andaluza en riesgo de exclusión social "viva dignamente".

En este sentido, ha detallado que el 43 por ciento de los andaluces --unas 3.600.818 personas-- se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, que podrían caer si alguno de los parámetros que lo sustentan falla, como el alquiler social, el trabajo o la bonificación de luz o agua. Al tiempo, ha agregado que unos 768.000 menores de la región, el 48 por ciento, viven en esta situación de riesgo.

Asimismo, ha explicado que actualmente hay 1.930.456 personas que viven en una situación de "pobreza extrema" en Andalucía, que son aquellas que subsisten con menos de 332 euros al mes.

"La gente sobrevive por las ayudas, por la solidaridad, por muchas cuestiones de la economía sumergida. Evidentemente, se necesita una ayuda permanente que sea capaz de hacer que estas personas vivan dignamente", ha argumentado.

De este modo, ha defendido el modelo de renta básica universal, "que la cobra todo el mundo independientemente de su situación personal", en contraposición del actual modelo de salario social "que actualmente tiene un retraso de cobro entre seis meses y un año". "Aunque hay un compromiso de la presidenta de la Junta de volver a implantarlo --el salario social-- primero tienen que liquidar lo que actualmente se adeuda", ha afirmado.

Cuestionado por cuál podría ser la cantidad de esa renta básica, Chamizo ha defendido que la "posible" estaría "en torno a 450 euros". "En el País Vasco oscilan las ayudas entre 650 y 959 euros, dependiendo de si es familia", ha agregado. No obstante, ha apuntado que con esta cantidad de renta "no es suficiente" y haría falta "complementarlo con otras ayudas como vivienda, luz y agua".

Por otro lado, ha afirmado que una renta básica universal podría ser "un tema con polémicas muy de redes sociales", apuntando que "si se dan ayudas, la gente no va a trabajar". Al respecto, el exdefensor del Pueblo Andaluz ha sostenido que "es tan poco el dinero que se está ganando hoy con un puesto de trabajo, que habrá que ver si esa renta básica no debería ser un complemento al sueldo que se está ganando trabajando".

Por su parte, Ramos ha indicado que Málaga es "la cuarta capital con más población en riesgo de pobreza, con un 32,9 por ciento de la población en esta situación", agregando que ya hay un diez por ciento de los malagueños "que están en exclusión social".

"A veces hay que decidir entre pagar las deudas y comer. Tenemos una población empobrecida que a veces subsiste con 300 euros. Nos llegan al grupo municipal y nos dicen '¿qué hacemos con esto? ¿Pago el alquiler o pago la luz?'", ha afirmado la edil.

Al respecto, ha alertado de que en Málaga capital "no hay un parque de vivienda suficiente", agregando que hay familias a las que se les concede una ayuda para el alquiler "pero no se puede efectuar porque no hay personas dispuestas a alquilar sus pisos a personas que vienen con ayudas municipales".

Por todo ello, Ramos ha exigido el cumplimiento del artículo 23 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que afirma que "todos tienen derecho a una renta básica mínima que garantice condiciones de vida digna y a recibirla en caso de necesidad por los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto a la Ley". Al tiempo, reclamarán en el pleno la puesta en marcha esta medida y a que el Parlamento andaluz apruebe una Ley de Renta Básica, "que no es lo mismo que el salario social que lleva bastante atraso en su pago".

Asimismo, la moción recoge instar al Parlamento de Andalucía a que "se consigne en el presupuesto de 2018 el crédito necesario para la financiación de la Ley de Renta Básica de Andalucía".

"En una situación de emergencia como la que vivimos, no podemos dejar a nuestros ciudadanos al pairo, abandonados cuando son desahuciados, buscando piso de alquiler, aunque tenga ese dinero asignado de una ayuda de emergencia", ha sostenido Ramos.