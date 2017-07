Marín (Cs) ve "demagogia" con las dietas a los diputados y reta a aceptar su propuesta de que se incluyan en el sueldo

Etiquetas

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha instado a aparcar la "demagogia" sobre el cobro de dietas en periodo de no actividad de los diputados en agosto y la subida de un 1% en el sueldo "de todos los funcionarios públicos de Andalucía" y ha retado al resto de grupos a "respaldar" su propuesta para que las primeras se incluyan en el salario y estén sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

"Algunos perderían un 5 o un 8 por ciento de su sueldo y ya no hablan como la misma claridad", ha señalado Marín, quien ha afirmado que no va a "renunciar a algo que le corresponde por derecho" porque tiene "dedicación exclusiva los 365 días del año, 24 horas al día". "Otra cosa es que otros diputados de otras fuerzas políticas tengan remordimiento de conciencia porque la inmensa mayoría de los días no van a trabajar, pero yo voy todos los días", ha apostillado.

En declaraciones a los periodistas en Almería, donde se ha reunido con la patronal de la provincia, el líder andaluz de Cs ha instado a sus compañeros en el Parlamento a "hacer lo que les apetezca y parezca oportuno" con sus dietas y la subida del 1 por ciento en su sueldo. "Si lo quieren donar o regalar, que hagan lo que quieran evidentemente, pero los que trabajamos en agosto y yo voy a trabajar todos los días, tenemos derecho a cobrar igual que lo tiene cualquier trabajador", ha remarcado.

Marín ha recordado que la subida salarial afecta a los 250.000 funcionarios públicos de Andalucía, no "solo a los 109 diputados" del Parlamento autonómico, y que ha sido posible "gracias al acuerdo presupuestario para 2017 que incluyó una partida de 100 millones de euros para actualizarlos".

"Nosotros proponemos algo diferente pero el resto de partidos no nos respalda. Podemos critica, pero las va a cobrar, así que dejémonos de demagogia y vamos a trabajar que es lo que nos piden los andaluces", ha concluido.