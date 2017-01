Marín: "Los pensionistas no pueden pagar el pato y el copago no soluciona el problema del gasto farmacéutico"

Etiquetas

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha advertido este martes de que los pensionistas "no pueden pagar el pato" del gasto farmacéutico --después de que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat afirmara ayer que prevé "ajustar" el copago farmacéutico para los jubilados que cobran pensiones más altas-- y también ha señalado que "el copago no soluciona el problema del gasto farmacéutico".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Marín ha mantenido que el copago farmacéutico es una cuestión "que viene de lejos" y que "hay que intentar que no exista" y ha expuesto que si bien es cierto que hay una serie de españoles con rentas muy altas, por lo que "sería lógico" que los que tuvieran que pagar ese copago fueran los que pueden hacerlo, también ha advertido de que estas personas "no suelen acudir a la sanidad pública sino a la privada, por lo que poco les importa".

"Los pensionistas no pueden pagar el pato y se ha demostrado que con el copago no solucionamos el problema del gasto farmacéutico, que es muy elevado, por lo que habrá que buscar otras fórmulas para que eso no suceda", ha dicho Marín reprobando así que se ataque "a los que menos pueden" y se cree una "injusticia social en un momento en el que muchos pensionistas ayudan a sacar a sus familias de la crisis".

En su entrevista, Marín también se ha referido al encuentro que la pasada noche mantuvieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el líder de la formación naranja, Albert Rivera, y, aunque ha dicho que aún no tenía información concreta sobre el encuentro, ha adelantado que los planteamientos abordados giraban en torno a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y también sobre los nuevos mecanismos de control que Ciudadanos plantea para que "no haya abusos bancarios de cláusulas suelo y de comisiones.

Al respecto, Marín también ha reclamado que se deje en manos de profesionales las reclamaciones sobre las cláusulas suelos o los abusos en las comisiones bancarias y las hipotecas y que haya un órgano, "que no sea un juzgado, capaz de arbitrar medidas rápidas y soluciones prontas" para atender a todas las demandas de los ciudadanos que se van a producir tras las sentencias recientes sobre estos asuntos.

"Igual que rescatamos a los bancos habrá que echar ahora una mano a los ciudadanos", ha dicho Marín, que prevé que el dinero para la resolución de las demandas de los ciudadanos "saldrá del bolsillo de los de siempre".

Con respecto a la negociación de los presupuestos, Marín ve de "sentido común" que el PP mire al PSOE para esa tarea ya que, según ha recordado, la investidura de Rajoy como presidente también salió adelante por la abstención socialista. "El PP no está acostumbrado al diálogo y al consenso y ahora pasa por una nueva situación, en la que tiene de demostrar su talante negociador y su capacidad de diálogo", ha mantenido el portavoz andaluz de Ciudadanos, para el que el PSOE también atraviesa una "situación complicada".